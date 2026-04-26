BB Team выиграла турнир по Dota 2 с призовым фондом в $1 млн

Краткий пересказ от РИА ИИ

МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Российская команда по Dota 2 BB Team обыграла восточноевропейский коллектив Aurora Gaming в гранд-финале турнира PGL Wallachia Season 8, призовой фонд которого составляет 1 миллион долларов.

В гранд-финале, прошедшем в Бухаресте, российский коллектив одержал победу со счетом 3-0 по картам. BB Team представляют Илья Kiritych Ульянов, Данил gpk Скутин, Матвей MieRo Васюнин, Владислав Kataomi Семенов (все - Россия) и Виталий Save Мельник (Молдавия).

В составе Aurora Gaming выступают Егор Nightfall Григоренко (Россия), Рафли Mikoto Фатхур Рахман (Индонезия), Чунг Ws Вей Шен (Малайзия), Мирослав Mira Колпаков и Олег kaori Медведок (оба - Украина).