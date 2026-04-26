В Камбодже арестовали двух россиян из-за мошеннического колл-центра

Рейтинг@Mail.ru
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:36 26.04.2026
В Камбодже арестовали двух россиян за соорганизаторство колл-центра мошенников

© Sputnik / Асатур Есаянц | Перейти в медиабанкСотрудник полиции
© Sputnik / Асатур Есаянц
Перейти в медиабанк
Сотрудник полиции. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
БАНГКОК, 26 апр – РИА Новости. Двое граждан России арестованы в столице Камбоджи Пномпене как соорганизаторы вместе с 20 гражданами КНР колл-центра, занимавшегося интернет-мошенничеством в сфере инвестиций, сообщает камбоджийская газета Khmer Times.
"В результате полицейского рейда 24 апреля 2026 года в мошенническом колл-центре, располагавшемся в высотном 29-этажном здании Baoli Intercity Building в центре Пномпеня, арестованы по обвинению в организации онлайн-мошенничества 22 иностранца – двое граждан России и 20 граждан Китая. Колл-центр занимался мошенническими операциями, вовлекая пользователей интернета и социальных сетей в разных странах в несуществующие инвестиционные проекты", - сообщает издание.
У арестованных конфискованы 528 смартфонов, 35 персональных компьютеров и несколько компьютеров-ноутбуков, говорится в сообщении.
Газета добавляет, что в том же здании также арестованы 12 граждан Бангладеш, завлекавшие пользователей интернета из стран Южной Азии в нелегальные онлайн-казино с помощью эротических фотографий женщин, а также еще шесть человек, находившихся в Камбодже нелегально – граждане Таиланда, Мьянмы, Вьетнама и КНР.
Baoli Intercity, одна из достопримечательностей высотного строительства, начавшегося в Пномпене в последние 20-25 лет, представляет собой построенное в центре города высотное офисно-жилое здание из 29 этажей, четыре верхних этажа которого занимает пентхаус. На крыше здания расположены бассейн и ресторан под открытым небом.
В миреПномпеньКитайРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала