В Камбодже арестовали двух россиян из-за мошеннического колл-центра

БАНГКОК, 26 апр – РИА Новости. Двое граждан России арестованы в столице Камбоджи Пномпене как соорганизаторы вместе с 20 гражданами КНР колл-центра, занимавшегося интернет-мошенничеством в сфере инвестиций, сообщает камбоджийская газета Khmer Times.
"В результате полицейского рейда 24 апреля 2026 года в мошенническом колл-центре, располагавшемся в высотном 29-этажном здании Baoli Intercity Building в центре Пномпеня, арестованы по обвинению в организации онлайн-мошенничества 22 иностранца – двое граждан России и 20 граждан Китая. Колл-центр занимался мошенническими операциями, вовлекая пользователей интернета и социальных сетей в разных странах в несуществующие инвестиционные проекты", - сообщает издание.
У арестованных конфискованы 528 смартфонов, 35 персональных компьютеров и несколько компьютеров-ноутбуков, говорится в сообщении.
Газета добавляет, что в том же здании также арестованы 12 граждан Бангладеш, завлекавшие пользователей интернета из стран Южной Азии в нелегальные онлайн-казино с помощью эротических фотографий женщин, а также еще шесть человек, находившихся в Камбодже нелегально – граждане Таиланда, Мьянмы, Вьетнама и КНР.
Baoli Intercity, одна из достопримечательностей высотного строительства, начавшегося в Пномпене в последние 20-25 лет, представляет собой построенное в центре города высотное офисно-жилое здание из 29 этажей, четыре верхних этажа которого занимает пентхаус. На крыше здания расположены бассейн и ресторан под открытым небом.
МВД назвало основную цель украинских колл-центров
