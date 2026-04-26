Каллас сделала заявление после стрельбы на ужине с Трампом

БРЮССЕЛЬ, 26 апр - РИА Новости. Глава евродипломатии Кая Каллас осудила политическое насилие после стрельбы на мероприятии с участием президента США Дональда Трампа.
В субботу вечером в отеле Washington Hilton в столице США, где проходил торжественный ужин с корреспондентами Белого дома и членами американской администрации, раздались выстрелы. Все присутствующие, включая Трампа и его супругу, были эвакуированы. Подозреваемый в стрельбе был оперативно задержан, при этом один из агентов Секретной службы получил ранения.
Как ранее сообщала журналистка New York Post Кэрол Маркович, подозреваемым в стрельбе является Коул Томас Аллан, 31-летний житель Калифорнии из города Торранс. Мужчина работает учителем. Федеральный прокурор в Вашингтоне Жанин Пирро заявила, что подозреваемый предстанет перед судом уже в этот понедельник.