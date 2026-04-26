Рейтинг@Mail.ru
Каллас сделала заявление после стрельбы на ужине с Трампом
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:01 26.04.2026
Каллас сделала заявление после стрельбы на ужине с Трампом

Каллас осудила насилие после стрельбы на ужине с участием Трампа

Глава дипломатии ЕС Кая Каллас
Глава дипломатии ЕС Кая Каллас. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В отеле Washington Hilton в столице США во время торжественного ужина с корреспондентами Белого дома и членами американской администрации раздались выстрелы.
  • Глава евродипломатии Кая Каллас осудила политическое насилие после стрельбы и выразила радость, что все присутствовавшие, включая президента Трампа, в безопасности.
  • Подозреваемый в стрельбе, 31-летний Коул Томас Аллан из Калифорнии, был оперативно задержан и должен предстать перед судом.
БРЮССЕЛЬ, 26 апр - РИА Новости. Глава евродипломатии Кая Каллас осудила политическое насилие после стрельбы на мероприятии с участием президента США Дональда Трампа.
В субботу вечером в отеле Washington Hilton в столице США, где проходил торжественный ужин с корреспондентами Белого дома и членами американской администрации, раздались выстрелы. Все присутствующие, включая Трампа и его супругу, были эвакуированы. Подозреваемый в стрельбе был оперативно задержан, при этом один из агентов Секретной службы получил ранения.
"Рада, что все присутствовавшие, включая президента Трампа, в безопасности после стрельбы на ужине Ассоциации корреспондентов Белого дома. Политическому насилию нет места в демократии", - написала Каллас в соцсети X.
Как ранее сообщала журналистка New York Post Кэрол Маркович, подозреваемым в стрельбе является Коул Томас Аллан, 31-летний житель Калифорнии из города Торранс. Мужчина работает учителем. Федеральный прокурор в Вашингтоне Жанин Пирро заявила, что подозреваемый предстанет перед судом уже в этот понедельник.
В миреСШАКалифорнияВашингтон (штат)Дональд ТрампКайя Каллас
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала