К чему снится котенок: что это значит — толкование по разным сонникам

Маленький пушистый котенок во сне — образ обманчиво милый. За ним может скрываться и предупреждение о лжи, и знак скорых перемен, и символ уязвимости. Сонники редко сходятся в одном толковании, потому что многое зависит от деталей: какого цвета был котенок, что он делал, как вы себя чувствовали рядом с ним. Толкования сна из двенадцати источников, от классических западных сонников до восточного и исламского — в материале РИА Новости.

Что означает котенок: общее значение сна

В символическом языке сонников котенок занимает особое место. Это не взрослая кошка с ее независимостью и хитростью, а существо маленькое, уязвимое и требующее заботы. Именно эта двойственность — беззащитность и скрытые когти — определяет большинство толкований.

Несколько общих значений, на которые указывают разные сонники.

Здоровый игривый котенок — мелкие неприятности, которые поначалу кажутся безобидными, но требуют внимания.

Больной или слабый котенок — предупреждение о трудностях, которые уже накапливаются.

Котенок царапается или кусается — в окружении есть человек, который прикидывается другом.

Котенок мурлычет и ластится — приятные, но поверхностные отношения; возможно, лесть.

Кормить котенка — заботу и силы придется вложить в дело, которое пока не дает отдачи.

Много котят сразу — суета, мелкие хлопоты, рассредоточенность.

Найти котенка — неожиданное приобретение или новое знакомство.

Потерять котенка — тревога за кого-то слабого или зависимого.

Котенок умирает во сне — завершение сложного периода, освобождение от навязанных обязательств.

"Котенка, как и любой другой символ во сне, следует рассматривать, учитывая систему личного смысла, так как не существует универсального контекста для каждого человека. Важными факторами при этом являются особенности эмоционального восприятия и индивидуальный опыт. Согласно, сны развиваются из внутренних источников, но при этом часто возникают новые символы. Образ котенка может быть связан с дефицитом заботы, потребностью в психологическом комфорте при стрессовых ситуациях или детской нереализованной мечтой. Если в детстве родители запрещали заводить домашних питомцев, то во взрослом возрасте такой гештальт, может стать причиной переживаний связанных с ним, которые формируют образ котенка в сновидениях", — комментирует психолог Ника Болзан.

К чему снится котенок: толкование для мужчин и женщин

Толкование сна может различаться в зависимости от того, кто его видит.

Для женщин

Женщине котенок во сне чаще всего несет значения, связанные с отношениями, детьми и интуицией. Маленький ласковый котенок — знак того, что рядом есть человек, требующий заботы и внимания, но не всегда искренний в ответ.

Если женщине снится, что она подбирает котенка на улице, по народным сонникам, вскоре появится новый человек в жизни, который поначалу вызовет умиление, но потребует немало сил. Кормить котенка грудью или из бутылочки — к беременности или заботе о маленьком ребенке.

Котенок царапает женщину во сне — предупреждение о подруге или знакомой, чьи намерения не так добры, как кажется. Если котенок во сне ласкается и мурлычет, но при этом не отпускает когти, сонники трактуют это как лесть, за которой скрывается корысть.

Белый котенок женщине — к романтическим событиям с неоднозначным исходом. Черный — к тревоге или встрече с неискренним человеком. Рыжий — к энергичным, но непредсказуемым переменам.

Для мужчин

Мужчине котенок во сне по большинству сонников указывает на деловую или социальную сферу. Маленький беспомощный котенок — знак того, что в делах появится нечто, требующее постоянного внимания и ресурсов, но не приносящее быстрой отдачи.

Котенок царапает мужчину — к мелким, но неприятным конфликтам на работе или в окружении. Если мужчине снится, что котенок превращается во взрослую кошку, ситуация, которая казалась незначительной, вырастет в серьезное дело.

Подобрать котенка мужчине — к неожиданным расходам или обязательствам, от которых трудно отказаться. Прогнать котенка — по народным сонникам, к решительному поступку, который освободит от лишней нагрузки.

Приснился котенок: толкование по популярным сонникам

Популярные сонники предлагают различные трактовки этого образа.

Толкование по соннику Миллера

По соннику Миллера, котенок во сне — предвестник мелких неприятностей и обмана. Если снится красивый ухоженный котенок, вас пытаются ввести в заблуждение с помощью лести или красивых слов. Чем очаровательнее котенок во сне, тем изощреннее обман в реальности.

Если котенок во сне нападает или царапается, Миллер считает это добрым знаком: вы вовремя почувствуете опасность и сможете защититься. Прогнать или убить котенка — к тому, что удастся разоблачить обман и выйти из ситуации без серьезных потерь.

Толкование по соннику Фрейда

Зигмунд Фрейд трактовал кошек и котят как символы чувственности, скрытых желаний и женского начала. По его соннику, котенок во сне у мужчины — отражение интереса к женщине, которая кажется мягкой и беззащитной, но на деле независима и непредсказуема.

У женщины котенок по Фрейду — образ собственной уязвимости или желания опеки. Кормить котенка — потребность в заботе, которую человек не решается выразить открыто. Котенок царапается — внутренний конфликт между желанием близости и страхом быть отвергнутой.

Толкование по соннику Ванги

По соннику Ванги, котенок — символ мелких врагов и скрытых угроз. Красивый ухоженный котенок предупреждает: рядом с вами есть человек, который улыбается в лицо, но плетет интриги за спиной.

Больной или грязный котенок по Ванге — к неприятностям, которые уже подбираются к вашей жизни, но пока незаметны. Спасти котенка во сне — к тому, что вы вмешаетесь в чужую ситуацию и это потребует от вас немало сил. Если котенок во сне умирает, Ванга трактует это как завершение тревожного периода.

Толкование по соннику Нострадамуса

По соннику Нострадамуса, котенок во сне олицетворяет хитрость и двуличие. Если котенок снится ласковым и послушным — окружение пытается усыпить вашу бдительность. Нострадамус предостерегал: чем приятнее образ котенка во сне, тем серьезнее угроза в реальности.

Котенок, который внезапно вырастает во взрослую кошку прямо во сне, — по Нострадамусу, к тому, что мелкая проблема быстро перерастет в крупную, если не обратить на нее внимание вовремя. Много котят сразу — к суматохе и множеству мелких дел, которые будут отвлекать от главного.

Толкование по соннику Лоффа

Сонник Лоффа предлагает читать сон о котенке через собственные эмоции. Если котенок во сне вызвал тепло и умиление, человек в реальности тоскует по беззаботности или простым удовольствиям. Если страх или брезгливость, подсознание указывает на нечто в окружении, что раздражает, но не признается открыто.

По Лоффу, повторяющийся сон с котенком — сигнал о ситуации, которая требует внимания, но которую человек привык игнорировать. Котенок в руках — желание контролировать нечто хрупкое; выпустить котенка — готовность отпустить ситуацию.

Толкование по соннику Цветкова

По соннику Цветкова, котенок во сне — к мелким неприятностям и кратковременным трудностям. Ласковый котенок предвещает небольшие хлопоты, которые быстро разрешатся. Если котенок царапается или шипит, это к ссоре с кем-то из близкого окружения.

Найти котенка по Цветкову — к неожиданному приобретению или знакомству. Потерять котенка — к тревоге за кого-то слабого или зависимого. Если котенок болен или умирает, Цветков трактует это как завершение беспокойного периода и наступление спокойствия.

Толкование по исламскому соннику

Исламский сонник относится к кошкам и котятам во сне настороженно. По этому источнику, котенок во сне — предупреждение о воровстве, обмане или человеке, который хочет нажиться за ваш счет. Ласковый котенок, который вьется вокруг ног, — знак того, что кто-то пытается втереться в доверие с корыстными намерениями.

По исламскому соннику, прогнать котенка — к тому, что удастся избежать обмана. Если котенок кусает или царапает до крови, это к реальному материальному ущербу. Кормить котенка — предупреждение: вы тратите ресурсы на человека, который вам не отплатит.

Толкование по эзотерическому соннику

Эзотерический сонник видит в котенке символ чувствительности и тонкой интуиции. Если котенок во сне здоров и весел, ваша интуиция сейчас особенно обострена, стоит ей доверять. Больной или потерянный котенок — связь с собственной чувствительностью нарушена, человек игнорирует внутренние сигналы.

По эзотерическому соннику, котенок необычного цвета — знак нестандартной ситуации, которая требует нестандартного подхода. Много котят сразу — рассеянность энергии: стоит сосредоточиться на чем-то одном.

Толкование по соннику Хассе

По соннику Хассе, котенок во сне — знак мелких забот и незначительных помех. Ухоженный котенок предвещает небольшие, но приятные хлопоты. Грязный или больной — к нежданным расходам или мелким неудачам.

Котенок играет и резвится — по Хассе, к легким приятным событиям и отдыху. Котенок спит у вас на руках — к кратковременному покою, после которого снова начнутся хлопоты. Если котенок убегает и вы не можете его поймать, это к ускользающей возможности, которую трудно удержать.

Толкование по восточному соннику Чжоу-гун

Восточный сонник Чжоу-гун трактует котенка во сне как предвестника мелких препятствий и бытовых трудностей. Если котенок снится здоровым и игривым, хлопоты будут, но несерьезные. Больной котенок — к затяжным мелким проблемам, которые накапливаются.

По Чжоу-гун, кормить котенка — к тому, что придется поддерживать кого-то слабого и зависимого. Котенок царапается — к мелкому конфликту, который быстро угаснет. Найти котенка на улице — к неожиданному гостю или новости издалека.

Толкование по древнерусскому соннику

Древнерусский сонник связывает котенка во сне с хитростью, мелкими кражами и людьми с нечистыми намерениями. Если приснился котенок, стоит проверить, нет ли рядом человека, который тихо пользуется вашей добротой или имуществом.

Погладить котенка по древнерусскому соннику — к тому, что вы сами идете навстречу тому, кто вас обманывает. Прогнать котенка — к избавлению от мелкого вора или лицемера. Если котенок сам уходит, неприятная ситуация разрешится сама собой.

Толкование по астрологическому соннику

Астрологический сонник связывает значение котенка во сне со знаком зодиака и актуальными планетарными влияниями. Для знаков Воды (Рак, Скорпион, Рыбы) котенок во сне — сигнал о чрезмерной эмоциональной вовлеченности: человек тратит чувства там, где не стоит.

Знакам Земли (Телец, Дева, Козерог) котенок указывает на мелкие финансовые утечки или бытовые траты, которые незаметно накапливаются. Знакам Огня (Овен, Лев, Стрелец) — на недооцененную угрозу в окружении. Знакам Воздуха (Близнецы, Весы, Водолей) астрологический сонник трактует котенка во сне как предупреждение о поверхностном общении, за которым скрывается корысть.

Ответы на частые вопросы: к чему снится котенок

Приведем ответы на самые распространенные вопросы.

К чему снится много котят

Много котят сразу — образ суеты и рассредоточенности. По соннику Миллера, это предупреждение: вокруг слишком много мелких дел и отвлекающих факторов, и за ними легко упустить что-то важное. Нострадамус трактует этот образ как предвестник суматошного периода с множеством обязательств.

По древнерусскому соннику, много котят — к тому, что в окружении сразу несколько людей с нечистыми намерениями. Эзотерический сонник советует после такого сна сосредоточить внимание и энергию на чем-то одном, не распыляясь.

К чему снится черный котенок

Черный котенок во сне — один из самых неоднозначных образов. По соннику Ванги, это предупреждение о скрытой угрозе или человеке, чьи истинные намерения тщательно скрыты. Сонник Миллера трактует черного котенка как предвестник неприятного сюрприза или разочарования.

По исламскому соннику, черный котенок усиливает общее значение образа: обман и корыстные намерения рядом с вами. Эзотерический сонник, напротив, считает черного котенка символом сильной, но скрытой интуиции: сон призывает прислушаться к внутреннему голосу.

К чему снится рыжий котенок

Рыжий котенок во сне — энергичный и противоречивый образ. По соннику Цветкова, рыжий цвет усиливает значение символа: если котенок означает мелкие неприятности, с рыжим они придут быстрее и ярче. По народным поверьям, рыжий котенок предвещает неожиданные и не всегда приятные перемены.

Древнерусский сонник связывает рыжего котенка со своевольным, но открытым человеком: он не скрывает своих намерений, но все равно может навредить. Эзотерический сонник трактует рыжего котенка как символ творческой энергии и спонтанных решений.

К чему снится белый котенок

Белый котенок — образ, который большинство сонников трактует двойственно. С одной стороны, белый цвет означает чистоту и добрые намерения. С другой, сонник Миллера предупреждает: белый котенок — самый обманчивый из всех, именно за его невинным видом скрывается изощренная лесть.

По соннику Ванги, белый котенок во сне — к романтическому событию, которое начнется красиво, но может принести разочарование. Эзотерический сонник трактует белого котенка как символ чистых намерений, но хрупких надежд. По древнерусскому соннику, белый котенок — к легкому обману, который быстро раскроется.

К чему снится слепой новорожденный котенок

Слепой новорожденный котенок — символ полной уязвимости и зависимости. По соннику Цветкова, такой образ указывает на человека или дело в вашей жизни, которые нуждаются в защите и постоянной заботе, иначе погибнут. По соннику Хассе, слепой котенок — предупреждение о ситуации, в которой вы сами движетесь вслепую, не видя реального положения дел.