Axios: Израиль в начале конфликта с Ираном отправил ОАЭ "Железный купол"

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Израиль отправил ОАЭ систему ПВО "Железный купол" в начале конфликта с Ираном.
- Также в ОАЭ были отправлены несколько десятков военных.
МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Израиль в начале операции против Ирана отправил ОАЭ систему ПВО "Железный купол" и несколько десятков военных для управления ею, сообщает портал Axios со ссылкой на двух израильских чиновников и одного американского.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, жертвами агрессии стали более 3 тысяч человек. Иран осуществлял ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока. В результате конфликта под ударом оказались соседние арабские страны, которые были вынуждены полностью или частично закрыть свое воздушное пространство из-за атак ракет и беспилотников.
По данным источников, израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху отдал приказ об отправке "Железного купола" и нескольких десятков операторов после разговора с президентом ОАЭ шейхом Мухаммедом бен Заидом Аль Нахайяном. Как отметили собеседники портала, это был первый случай отправки "Железного купола" в другую страну, не считая США. Источник добавил, что отправленная система осуществляла перехват иранских ракет.
Как заявили порталу чиновники из ОАЭ и Израиля, с момента начала конфликта эти страны тесно сотрудничали в военном и политическом плане и сейчас взаимодействие между ними теснее, чем когда-либо. Собеседники из ОАЭ также подчеркнули, что Абу-Даби не забудет помощь Израиля, а также других стран, в важную для ОАЭ минуту.
Восьмого апреля Вашингтон и Тегеран объявили о прекращении огня на две недели. Прошедшие после этого в Исламабаде переговоры кончились безрезультатно. При этом о возобновлении боевых действий не сообщалось, но США начали блокаду иранских портов. Посредники пытаются организовать новый раунд переговоров.
