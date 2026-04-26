"Уберите фашистов!" В Италии разгорелся конфликт из-за флагов Украины

МОСКВА, 26 апр — РИА Новости. В Риме во время антифашистского марша, который прошел 25 апреля, разгорелись конфликты из-за украинских флагов, передает la Repubblica.
"В начале демонстрации в Риме представители леворадикальной организации Cambiare Rotta напали на группу активистов из движений +Europa и Radicali Italiani, прибывших на площадь с палестинскими и украинскими флагами. Напавшие активисты, считающие киевский режим нацистским, срывали украинские флаги и кричали: "Уберите фашистов с марша!" — говорится в сообщении.
Также отмечается, что против сторонников Украины применили перцовый баллончик.
Кроме того, как сообщила газета Leggo, в тот же день в итальянском городе Болонья пожилого мужчину с украинским флагом не допустили к участию в акции.