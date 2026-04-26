Рейтинг@Mail.ru
"Уберите фашистов!" В Италии разгорелся конфликт из-за флагов Украины
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:11 26.04.2026
"Уберите фашистов!" В Италии разгорелся конфликт из-за флагов Украины

La Repubblica: в Италии во время марша начались конфликты из-за флагов Украины

Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
  • В Риме во время антифашистского марша разгорелся конфликт из-за украинских флагов.
  • Представители леворадикальной организации Cambiare Rotta напали на активистов с палестинскими и украинскими флагами, срывая их и требуя убрать фашистов с марша.
  • В Болонье пожилого мужчину с украинским флагом не допустили к участию в акции.
МОСКВА, 26 апр — РИА Новости. В Риме во время антифашистского марша, который прошел 25 апреля, разгорелись конфликты из-за украинских флагов, передает la Repubblica.
"В начале демонстрации в Риме представители леворадикальной организации Cambiare Rotta напали на группу активистов из движений +Europa и Radicali Italiani, прибывших на площадь с палестинскими и украинскими флагами. Напавшие активисты, считающие киевский режим нацистским, срывали украинские флаги и кричали: "Уберите фашистов с марша!" — говорится в сообщении.
Также отмечается, что против сторонников Украины применили перцовый баллончик.
Кроме того, как сообщила газета Leggo, в тот же день в итальянском городе Болонья пожилого мужчину с украинским флагом не допустили к участию в акции.
В миреУкраинаРимИталия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала