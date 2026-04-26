Аракчи обсудил с султаном Омана безопасность судоходства через Ормуз

ТЕГЕРАН, 26 апр - РИА Новости. Глава МИД Ирана Аббас Аракчи обсудил с султаном Омана Хейсамом бен Тариком и министром иностранных дел султаната Бадром бен Хамад Аль-Бусаиди вопросы безопасности Персидского и Оманского заливов, а также судоходства в Ормузском проливе.