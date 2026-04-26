Аракчи обсудил с султаном Омана безопасность судоходства через Ормуз

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Аракчи обсудил с султаном Омана вопросы безопасности Персидского и Оманского заливов, а также судоходства в Ормузском проливе.
- Стороны обменялись мнениями о безопасности судоходства в Ормузе, экономическом сотрудничестве между странами региона и переговорах об окончании войны при посредничестве Пакистана.
- Аракчи поблагодарил Оман за посредничество и поддержку дипломатического решения обострения ситуации.
ТЕГЕРАН, 26 апр - РИА Новости. Глава МИД Ирана Аббас Аракчи обсудил с султаном Омана Хейсамом бен Тариком и министром иностранных дел султаната Бадром бен Хамад Аль-Бусаиди вопросы безопасности Персидского и Оманского заливов, а также судоходства в Ормузском проливе.
"На этой встрече, на которой также присутствовал министр иностранных дел Омана Бадр Аль-Бусаиди, стороны обменялись мнениями и обсудили темы, связанные с безопасностью судоходства в Ормузском проливе, безопасностью региона Персидского и Оманского заливов, экономическим сотрудничеством между странами региона, а также процессами, связанными с переговорами об окончании войны при посредничестве Пакистана", - говорится в сообщении в Telegram-канале главы МИД исламской республики.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, жертвами агрессии стали более 3 тысяч человек. Вашингтон и Тегеран 8 апреля объявили о прекращении огня. Прошедшие после этого в Исламабаде переговоры окончились безрезультатно, при этом о возобновлении боевых действий не сообщалось, но Соединенные Штаты начали блокаду иранских портов. Посредники пытаются организовать новый раунд переговоров.
