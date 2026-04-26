Аракчи обсудил с султаном Омана безопасность судоходства через Ормуз - РИА Новости, 26.04.2026
15:33 26.04.2026 (обновлено: 15:34 26.04.2026)
Аракчи обсудил с султаном Омана безопасность судоходства через Ормуз

Аракчи обсудил с султаном Омана бен Тариком безопасность судоходства через Ормуз

© РИА Новости / Сергей Гунеев
Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи
Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи - РИА Новости, 1920, 26.04.2026
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи. Архивное фото
  • Аракчи обсудил с султаном Омана вопросы безопасности Персидского и Оманского заливов, а также судоходства в Ормузском проливе.
  • Стороны обменялись мнениями о безопасности судоходства в Ормузе, экономическом сотрудничестве между странами региона и переговорах об окончании войны при посредничестве Пакистана.
  • Аракчи поблагодарил Оман за посредничество и поддержку дипломатического решения обострения ситуации.
ТЕГЕРАН, 26 апр - РИА Новости. Глава МИД Ирана Аббас Аракчи обсудил с султаном Омана Хейсамом бен Тариком и министром иностранных дел султаната Бадром бен Хамад Аль-Бусаиди вопросы безопасности Персидского и Оманского заливов, а также судоходства в Ормузском проливе.
В воскресенье оманское госагентство ONA передало, что султан Омана обсудил с главой МИД Ирана во время его визита в Маскат усилия посредников по прекращению конфликта в регионе. Аракчи поблагодарил султанат за посредничество и поддержку дипломатического решения обострения ситуации.
"На этой встрече, на которой также присутствовал министр иностранных дел Омана Бадр Аль-Бусаиди, стороны обменялись мнениями и обсудили темы, связанные с безопасностью судоходства в Ормузском проливе, безопасностью региона Персидского и Оманского заливов, экономическим сотрудничеством между странами региона, а также процессами, связанными с переговорами об окончании войны при посредничестве Пакистана", - говорится в сообщении в Telegram-канале главы МИД исламской республики.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, жертвами агрессии стали более 3 тысяч человек. Вашингтон и Тегеран 8 апреля объявили о прекращении огня. Прошедшие после этого в Исламабаде переговоры окончились безрезультатно, при этом о возобновлении боевых действий не сообщалось, но Соединенные Штаты начали блокаду иранских портов. Посредники пытаются организовать новый раунд переговоров.
Грузовые суда в Персидском заливе недалеко от Ормузского пролива - РИА Новости, 1920, 26.04.2026
"Хуже некуда". Иран поставил Прибалтику на место
Вчера, 08:00
 
В миреИранОманОманский заливАббас АракчиБадр Аль-БусаидиВоенная операция США и Израиля против Ирана
 
 
