Хинштейн почтил память освободивших Курское приграничье от ВСУ

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Губернатор Курской области Александр Хинштейн почтил память российских и корейских военнослужащих, освобождавших Курскую область от ВСУ.
- Хинштейн заявил, что 26 апреля отмечается первая годовщина освобождения территории Курской области от противника.
- Губернатор сообщил, что в полдень во всех храмах Курской области зазвонят колокола в память о погибших.
КУРСК, 26 апр - РИА Новости. Губернатор Курской области Александр Хинштейн почтил память освобождавших курское приграничье от ВСУ российских и корейских военнослужащих, а также погибших в результате агрессии украинских захватчиков мирных жителей, передает корреспондент РИА Новости.
В воскресенье состоялось возложение цветов к камню, заложенному в честь будущего памятника героям, спасавшим мирных жителей Курской области от агрессии ВСУ, а также митинг.
"Сегодня мы отмечаем первую годовщину освобождения всей нашей территории от укронацистских захватчиков. Это день, когда мы вспоминаем тех, кто не дожил, тех, кто погиб, тех, кто стал жертвой оккупантов. Тех, кто погиб, приближая победу. Наши герои. Они все герои - и мирные жители, и их освободители. Наши воины, наши братья из народной армии Кореи, вместе с которыми плечом к плечу освобождали курские земли. В этот день мы низко склоняем головы перед памятью павших", - сказал Хинштейн.
Кроме того, губернатор сообщил, что в полдень во всех храмах региона зазвонят колокола в память о погибших.
"Сегодня в полдень во всех храмах Курской области зазвонят колокола... Остановитесь хотя бы на мгновение, вспомните тех, кто не дожил, и пожелайте удачи нашим ребятам, тем, кто сейчас бьётся с врагом, приближая долгожданную победу и мир... Вечная память и вечная слава нашим героям. День 26 апреля - это дата, которая навсегда войдёт в историю Курской земли, этот день будут помнить всегда", - отметил глава региона.
Подразделения ВСУ рано утром 6 августа 2024 года перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено. Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов 26 апреля 2025 года доложил президенту России о завершении операции по освобождению Курской области от украинских боевиков.
В Курской области появится мемориал жертвам фашизма и неонацизма
2 декабря 2025, 09:29