Хинштейн почтил память освободивших Курское приграничье от ВСУ

Кроме того, губернатор сообщил, что в полдень во всех храмах региона зазвонят колокола в память о погибших.

"Сегодня в полдень во всех храмах Курской области зазвонят колокола... Остановитесь хотя бы на мгновение, вспомните тех, кто не дожил, и пожелайте удачи нашим ребятам, тем, кто сейчас бьётся с врагом, приближая долгожданную победу и мир... Вечная память и вечная слава нашим героям. День 26 апреля - это дата, которая навсегда войдёт в историю Курской земли, этот день будут помнить всегда", - отметил глава региона.