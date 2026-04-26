Россияне смогут оформлять гражданство ребенку по рождению онлайн

МОСКВА, 26 апр — РИА Новости. Россияне теперь могут в электронной форме подтверждать наличие у ребенка гражданства по рождению, следует из федзакона.
Раньше для этого требовалось личное посещение территориального органа МВД.
Также с сегодняшнего дня расширяется список лиц, имеющих право подать такое заявление — в их число вошли усыновитель и уполномоченный представитель органа опеки и попечительства.
После оформления документа онлайн заявителю придет ответ в личный кабинет на "Госуслугах".
