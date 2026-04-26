08:13 26.04.2026 (обновлено: 11:17 26.04.2026)
Россияне смогут оформлять гражданство ребенку по рождению онлайн

Паспорт гражданина Российской Федерации
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Россияне теперь могут онлайн подтверждать наличие у ребенка гражданства по рождению.
  • Также расширился список лиц, имеющих право подать такое заявление — в их число вошли усыновитель и уполномоченный представитель органа опеки и попечительства.
МОСКВА, 26 апр — РИА Новости. Россияне теперь могут в электронной форме подтверждать наличие у ребенка гражданства по рождению, следует из федзакона.
Раньше для этого требовалось личное посещение территориального органа МВД.
Также с сегодняшнего дня расширяется список лиц, имеющих право подать такое заявление — в их число вошли усыновитель и уполномоченный представитель органа опеки и попечительства.
После оформления документа онлайн заявителю придет ответ в личный кабинет на "Госуслугах".
