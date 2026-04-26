Чернобыль заставил переосмыслить безопасность АЭС, заявили в Госдуме
15:51 26.04.2026 (обновлено: 17:37 26.04.2026)
Чернобыль заставил переосмыслить безопасность АЭС, заявили в Госдуме

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкСаркофаг на энергоблоке Чернобыльской атомной электростанции
Саркофаг на энергоблоке Чернобыльской атомной электростанции. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Авария на Чернобыльской АЭС заставила человечество переосмыслить безопасность атомной энергетики, заявила депутат Аршинова.
  • Российская атомная отрасль сделала огромный рывок в направлении повышения безопасности, лидируя в создании безопасных реакторов нового поколения.
  • Депутат Госдумы выразила обеспокоенность по поводу обстрелов Запорожской АЭС со стороны Украины, назвав это безответственной игрой с огнем.
МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Авария на Чернобыльской АЭС заставила человечество переосмыслить безопасность атомной энергетики, заявила РИА Новости депутат Госдумы, председатель Совета АНО "Евразия" Алена Аршинова.
В 2026 году исполняется 40 лет с момента аварии на Чернобыльской АЭС - крупнейшей по масштабам ущерба и последствиям техногенной катастрофы. Авария на четвертом энергоблоке ЧАЭС, расположенной примерно в 15 километрах от города Чернобыль Киевской области, произошла 26 апреля 1986 года.
"Чернобыль заставил человечество переосмыслить безопасность атомной энергетики. Российская атомная отрасль сделала огромный рывок в этом направлении. Сегодня специалисты "Росатома" лидируют в создании безопасных реакторов нового поколения, минимизируя риски повторения подобных катастроф", - сказала Аршинова.
Парламентарий отметила, что атомная энергия останется одним из ключевых источников стабильной генерации электричества. По ее мнению, в будущем ее использование будет только расти.
"Трудно объяснить действия властей Украины, которые регулярно обстреливают Запорожскую АЭС. Своими преступными и безрассудными действиями киевский режим пытается спровоцировать катастрофу мирового масштаба. Это безответственная игра с огнем, которая может обернуться трагедией для всего континента", - заключила она.
