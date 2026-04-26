Президент Израиля планирует добиться признания вины Нетаньяху, пишут СМИ

© AP Photo / Oded Balilty Демонстранты с флагами Израиля рядом с баннером с изображением премьер-министра Биньямина Нетаньяху

МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Президент Израиля Ицхак Герцог вместо помилования премьера страны Биньямина Нетаньяху по делу о коррупции хотел бы сначала добиться от него признания вины, сообщает газета Президент Израиля Ицхак Герцог вместо помилования премьера страны Биньямина Нетаньяху по делу о коррупции хотел бы сначала добиться от него признания вины, сообщает газета New York Times со ссылкой на высокопоставленных израильских чиновников.

Герцог не планирует в ближайшее время помиловать Нетаньяху . Вместо этого он сначала попытается инициировать процесс посредничества для достижения соглашения о признании вины", - говорится в публикации издания.

Источники газеты подчеркнули, что президент ставит своей целью укрепление единства и потому на текущем этапе не планирует как-либо отвечать на прошение Нетаньяху о помиловании, а предпочитает решить этот вопрос путем переговоров.

В декабре 2024 года в окружном суде Тель-Авива начались слушания по давним делам против израильского премьера. В отношении Нетаньяху расследуется несколько уголовных дел.

Самые серьезные обвинения в получении взятки выдвинуты по так называемому "делу 4000" о лоббировании интересов крупнейшей в стране телекоммуникационной группы "Безек" в обмен на позитивное отношение к Нетаньяху на подконтрольном компании популярном новостном интернет-ресурсе Walla.

Обвинения в мошенничестве и обмане общественного доверия выдвинуты против Нетаньяху по делам "2000" и "1000". "Дело 1000" касается подозрений в получении Нетаньяху дорогостоящих подарков - эксклюзивных сигар и шампанского - от голливудского продюсера Арнона Мильчина, суммарную стоимость которых следствие оценило почти в 300 тысяч долларов.

Следователи полагают, что в обмен на подарки Нетаньяху лоббировал личные и деловые интересы олигарха.

В "деле 2000" речь идет о попытках премьера договориться с владельцем одной из крупнейших в стране медиагрупп "Едиот Ахронот" о благосклонном освещении деятельности главы правительства в обмен на принятие закона, который бы ограничивал возможности ее конкурента - бесплатной ежедневной газеты "Исраэль ха-Йом".