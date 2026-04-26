Президент Израиля планирует добиться признания вины Нетаньяху, пишут СМИ
15:32 26.04.2026
Президент Израиля планирует добиться признания вины Нетаньяху, пишут СМИ

NYT: Герцог вместо помилования Нетаньяху хочет добиться признания вины

Демонстранты с флагами Израиля рядом с баннером с изображением премьер-министра Биньямина Нетаньяху - РИА Новости, 1920, 26.04.2026
© AP Photo / Oded Balilty
Демонстранты с флагами Израиля рядом с баннером с изображением премьер-министра Биньямина Нетаньяху. Архивное фото
  • Президент Израиля Ицхак Герцог не планирует помиловать премьера Биньямина Нетаньяху и хочет сначала добиться от него признания вины.
  • Нетаньяху обвиняется в мошенничестве и обмане общественного доверия по делам "2000" и "1000", связанным с получением дорогостоящих подарков и попытками договориться о благосклонном освещении его деятельности в СМИ.
МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Президент Израиля Ицхак Герцог вместо помилования премьера страны Биньямина Нетаньяху по делу о коррупции хотел бы сначала добиться от него признания вины, сообщает газета New York Times со ссылкой на высокопоставленных израильских чиновников.
"Герцог не планирует в ближайшее время помиловать Нетаньяху. Вместо этого он сначала попытается инициировать процесс посредничества для достижения соглашения о признании вины", - говорится в публикации издания.
Источники газеты подчеркнули, что президент ставит своей целью укрепление единства и потому на текущем этапе не планирует как-либо отвечать на прошение Нетаньяху о помиловании, а предпочитает решить этот вопрос путем переговоров.
В декабре 2024 года в окружном суде Тель-Авива начались слушания по давним делам против израильского премьера. В отношении Нетаньяху расследуется несколько уголовных дел.
Самые серьезные обвинения в получении взятки выдвинуты по так называемому "делу 4000" о лоббировании интересов крупнейшей в стране телекоммуникационной группы "Безек" в обмен на позитивное отношение к Нетаньяху на подконтрольном компании популярном новостном интернет-ресурсе Walla.
Обвинения в мошенничестве и обмане общественного доверия выдвинуты против Нетаньяху по делам "2000" и "1000". "Дело 1000" касается подозрений в получении Нетаньяху дорогостоящих подарков - эксклюзивных сигар и шампанского - от голливудского продюсера Арнона Мильчина, суммарную стоимость которых следствие оценило почти в 300 тысяч долларов.
Следователи полагают, что в обмен на подарки Нетаньяху лоббировал личные и деловые интересы олигарха.
В "деле 2000" речь идет о попытках премьера договориться с владельцем одной из крупнейших в стране медиагрупп "Едиот Ахронот" о благосклонном освещении деятельности главы правительства в обмен на принятие закона, который бы ограничивал возможности ее конкурента - бесплатной ежедневной газеты "Исраэль ха-Йом".
Нетаньяху же ранее утверждал, что цель этих обвинений - смещение его с поста главы правительства.
