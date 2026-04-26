"Галатасарай" разгромил "Фенербахче" в чемпионате Турции
Футбол
22:22 26.04.2026 (обновлено: 22:23 26.04.2026)
"Галатасарай" разгромил "Фенербахче" в чемпионате Турции

Лидер чемпионата Турции "Галатасарай" разгромил идущий вторым "Фенербахче"

© Фото : Соцсети футбольного клуба "Галатасарай"Нападающий турецкого футбольного клуба "Галатасарай" Виктор Осимхен
Нападающий турецкого футбольного клуба Галатасарай Виктор Осимхен - РИА Новости, 1920, 26.04.2026
© Фото : Соцсети футбольного клуба "Галатасарай"
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • «Галатасарай» обыграл «Фенербахче» в матче 31-го тура чемпионата Турции по футболу со счетом 3:0.
  • «Галатасарай» возглавляет таблицу с 74 очками, «Фенербахче» идет вторым с 67 очками.
МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. "Галатасарай" обыграл "Фенербахче" в матче 31-го тура чемпионата Турции по футболу.
Встреча в Стамбуле прошла на домашней арене "Галатасарая" и завершилась со счетом 3:0 в пользу хозяев, отличились Виктор Осимхен (40-я минута), Барыш Йылмаз (67, с пенальти) и Лукас Торрейра (83).
У гостей на 14-й минуте пенальти не реализовал Талиска, на 62-й минуте после второй желтой карточки поле покинул голкипер команды Эдерсон.
"Галатасарай" с 74 очками возглавляет таблицу, "Фенербахче" (67 очков) идет вторым.
