Гаджимагомедов завоевал бронзу чемпионата Европы по вольной борьбе

МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Российский борец вольного стиля Аманула Гаджимагомедов стал бронзовым призером чемпионата Европы, который завершился в Тиране.

В схватке за третье место в весовой категории до 92 кг он победил Фатиха Алтунбаса из Турции.

Гаджимагомедову 31 год, он является серебряным призером чемпионата мира 2025 года.