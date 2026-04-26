Рейтинг@Mail.ru
Гаджимагомедов завоевал бронзу чемпионата Европы по вольной борьбе
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
26.04.2026
Единоборства
 
19:45 26.04.2026
Гаджимагомедов завоевал бронзу чемпионата Европы по вольной борьбе

Россиянин Гаджимагомедов взял бронзу чемпионата Европы по вольной борьбе

© РИА Новости / Сергей Бобылев
Аманула Гаджимагомедов
Аманула Гаджимагомедов - РИА Новости, 1920, 26.04.2026
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
Читать в
MaxДзен
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Российский борец вольного стиля Аманула Гаджимагомедов стал бронзовым призером чемпионата Европы.
  • В весовой категории до 92 кг Гаджимагомедов победил Фатиха Алтунбаса из Турции в схватке за третье место.
МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Российский борец вольного стиля Аманула Гаджимагомедов стал бронзовым призером чемпионата Европы, который завершился в Тиране.
В схватке за третье место в весовой категории до 92 кг он победил Фатиха Алтунбаса из Турции.
Гаджимагомедову 31 год, он является серебряным призером чемпионата мира 2025 года.
Россияне выступали на турнире под флагом Объединенного мира борьбы (UWW).
Вольная борьба - РИА Новости, 1920, 26.04.2026
Россиянин Кадиев стал чемпионом Европы по вольной борьбе
Вчера, 19:39
 
ЕдиноборстваСпортЧемпионат Европы по борьбе
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Теннис
    27.04 16:00
    М. Андреева
    А. Бондарь
  • Хоккей
    27.04 17:00
    Металлург Мг
    Ак Барс
  • Футбол
    27.04 20:00
    Балтика
    Акрон
  • Футбол
    27.04 19:30
    Кальяри
    Аталанта
  • Футбол
    27.04 22:00
    Манчестер Юнайтед
    Брентфорд
  • Футбол
    27.04 21:45
    Лацио
    Удинезе
  • Футбол
    27.04 22:00
    Эспаньол
    Леванте
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала