Гаджимагомедов завоевал бронзу чемпионата Европы по вольной борьбе

МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Российский борец вольного стиля Аманула Гаджимагомедов стал бронзовым призером чемпионата Европы, который завершился в Тиране.
В схватке за третье место в весовой категории до 92 кг он победил Фатиха Алтунбаса из Турции.
Гаджимагомедову 31 год, он является серебряным призером чемпионата мира 2025 года.
Россияне выступали на турнире под флагом Объединенного мира борьбы (UWW).