Временный тренер "Челси" рассказал об отношениях с командой

МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Исполняющий обязанности главного тренера лондонского "Челси" Калум Макфарлейн заявил, что его не смущает отсутствие тренерской лицензии категории Pro, так как футболисты команды его уважают и без нее.
Макфарлейн назначен исполняющим обязанности тренера главного тренера "Челси" до конца сезона после увольнения 22 апреля британца Лиама Росеньора. В январе Макфарлейн руководил командой в двух матчах после ухода Энцо Марески. В воскресенье лондонцам предстоит сыграть с "Лидсом" в полуфинале Кубка Англии.
"У меня нет лицензии Pro. В прошлый раз это не имело значения и я заслужил уважение ребят. Мы готовы выложиться на полную в игре против "Лидса" и покажем максимально возможный результат", - цитирует Макфарлейна Daily Mail.
Правила лиги позволяют временному тренеру руководить командой без лицензии Pro до 12 недель.
