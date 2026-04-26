09:14 26.04.2026
Временный тренер "Челси" рассказал об отношениях с командой

Макфарлейн заявил, что футболисты "Челси" уважают его и без лицензии Pro

© Фото : Пресс-служба ФК "Челси"
Футболисты "Челси"
© Фото : Пресс-служба ФК "Челси"
Футболисты "Челси". Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Калум Макфарлейн назначен исполняющим обязанности главного тренера «Челси» до конца сезона после увольнения Лиама Росеньора.
  • Макфарлейн заявил, что отсутствие тренерской лицензии категории Pro его не смущает, так как футболисты команды его уважают.
  • Временный тренер может руководить командой без лицензии Pro до 12 недель согласно правилам лиги.
МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Исполняющий обязанности главного тренера лондонского "Челси" Калум Макфарлейн заявил, что его не смущает отсутствие тренерской лицензии категории Pro, так как футболисты команды его уважают и без нее.
Макфарлейн назначен исполняющим обязанности тренера главного тренера "Челси" до конца сезона после увольнения 22 апреля британца Лиама Росеньора. В январе Макфарлейн руководил командой в двух матчах после ухода Энцо Марески. В воскресенье лондонцам предстоит сыграть с "Лидсом" в полуфинале Кубка Англии.
"У меня нет лицензии Pro. В прошлый раз это не имело значения и я заслужил уважение ребят. Мы готовы выложиться на полную в игре против "Лидса" и покажем максимально возможный результат", - цитирует Макфарлейна Daily Mail.
Правила лиги позволяют временному тренеру руководить командой без лицензии Pro до 12 недель.
Футбол Спорт Англия Лиам Росеньор Энцо Мареска Челси Кубок Англии
 
