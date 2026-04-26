Временный тренер "Челси" рассказал об отношениях с командой

МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Исполняющий обязанности главного тренера лондонского "Челси" Калум Макфарлейн заявил, что его не смущает отсутствие тренерской лицензии категории Pro, так как футболисты команды его уважают и без нее.

"У меня нет лицензии Pro. В прошлый раз это не имело значения и я заслужил уважение ребят. Мы готовы выложиться на полную в игре против "Лидса" и покажем максимально возможный результат", - цитирует Макфарлейна Daily Mail.