Вэнса эвакуировали первым после начала стрельбы на мероприятии с Трампом
05:35 26.04.2026 (обновлено: 09:22 26.04.2026)
Вэнса эвакуировали первым после начала стрельбы на мероприятии с Трампом

© AP Photo / Tom BrennerСотрудники правоохрательных органов во время стрельбы на ужине для корреспондентов Белого дома в Вашингтоне
Краткий пересказ от РИА ИИ
ВАШИНГТОН, 26 апр – РИА Новости. Вице-президент США Джей Ди Вэнс был первым, кого сотрудники Секретной службы силой увели со сцены сразу после того, как на ужине ассоциации корреспондентов Белого дома в Вашингтоне с участием американского президента Дональда Трампа раздались выстрелы.
На опубликованных очевидцами кадрах видно, как агент Секретной службы силой выдергивает Вэнса из-за стола на сцене и уводит за кулисы, после чего эвакуируют самого Трампа, который в спешке спотыкается и падает.
Трамп был экстренно эвакуирован из отеля Washington Hilton, где проходил торжественный ужин с корреспондентами Белого дома, после того как в здании раздались выстрелы.
Полицейские, окружившие здание отеля Вашингтон Хилтон, в котором произошла стрельба во время мероприятия с участием Дональда Трампа - РИА Новости, 1920, 26.04.2026
