"Енисей" обыграл "Нефтехимик" в матче Первой лиги

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Красноярский футбольный клуб «Енисей» обыграл нижнекамский «Нефтехимик» в домашнем матче 31-го тура Первой лиги со счетом 2:0.
- «Енисей» продлил победную серию до четырех матчей и, набрав 46 очков, идет на шестом месте в турнирной таблице.
МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Красноярский футбольный клуб "Енисей" обыграл нижнекамский "Нефтехимик" в домашнем матче 31-го тура Первой лиги.
Встреча, которая прошла в воскресенье в Красноярске, завершилась со счетом 2:0. Мячи забили Андрей Окладников (44-я минута) и Егор Иванов (46).
"Енисей" продлил победную серию до четырех матчей и, набрав 46 очков, идет на шестом месте в турнирной таблице. "Нефтехимик" с 42 баллами располагается на восьмой позиции.
