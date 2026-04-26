Дуэт "БиС" воссоединится спустя семнадцать лет

МОСКВА, 26 апр — РИА Новости. Дмитрий Бикбаев и Влад Соколовский объявили о возобновлении работы группы "БиС" спустя 17 лет после распада. В апреле 2026 года выступили вместе, исполнили хиты и представили новый сингл.

Встреча и громкий распад

Первая встреча произошла на "Фабрике звезд — 7" в середине 2000-х. Дмитрий Бикбаев — студент ГИТИСа, опытный в конкурсах. Влад Соколовский — подросток, но уже самый обсуждаемый участник сезона. Константин Меладзе объединил их в дуэт, и на волне телеэфира они взлетели как метеор.

"Кораблики", "Твой или ничей", "Катя" гремели на всех радиостанциях. Третье место на финале только усилило интерес публики к молодым звездам, а альбом 2009 года "Двухполярный мир" позволил укрепить позиции.

В июне 2010 года, на вершине популярности, Соколовский объявил о распаде дуэта, не дав никаких объяснений. Для Бикбаева это был шок. Для фанов — трагедия.

Театрал и звезда перевоплощений

После распада Бикбаев создал группу 4POST, участвовал в отборе на "Евровидение". Стал звездой телепроекта перевоплощений: исполнял номера в образах Димы Билана, Григория Лепса, Николая Баскова, Майкла Джексона, Веры Брежневой.

Со временем театр манил его все сильнее. В июле 2025 года Бикбаева назначили художественным руководителем Театра на Покровке. Он работает в дирекции образовательных программ департамента культуры Москвы и возглавляет "Арт-платформу" — проект, занимающийся поиском, поддержкой и продвижением инициатив в театре и визуальном искусстве.

О его личной жизни почти ничего не известно — он предпочитает держать это в тени.

Звезда светской хроники

Влад выбрал другой путь. В 2010 году запустил проект VS, снимался в сериалах. Весной 2011-го участвовал в "Фабрике звезд: возвращение", где дошел до финала. Параллельно занялся образованием: мастер-классы для детей, конкурс "Детская Новая волна".

Но СМИ и публику больше интересует его личная жизнь. В 2015 году женился на Рите Дакоте, коллеге по "Фабрике", которая родила ему дочь Мию. Брак развалился из-за его измен. Сейчас артист встречается с Ангелиной Сурковой.

Незавершенность и возвращение

И все эти годы оба ощущали незавершенность. На протяжении многих лет певцы обсуждали воссоединение, но каждый раз находились непреодолимые препятствия.

"Конечно, были конфликты на ровном месте, были драки, были разборки серьезные. <...> Но сейчас мы стараемся, во всяком случае, мы об этом договорились: не допускать тех ошибок, которые были", — отмечает Бикбаев.