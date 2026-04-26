Появились новые подробности о ДТП с автобусом в Ленинградской области

С.-ПЕТЕРБУРГ, 26 апр - РИА Новости. Водителю грузовика, обвиняемому в ДТП с автобусом в Ленобласти, где погибли два человека, суд избрал меру пресечения в виде запрета определенных действий, в том числе общения со свидетелями по уголовному делу, сообщает объединенная пресс-служба судов региона.
"Судом... принято решение о запрете обвиняемому общаться с потерпевшими (их представителями), свидетелями, а также лицами, которые будут допрошены по уголовному делу; а кроме того – управлять автомобилем или иным транспортным средством", - сообщает пресс-служба.
Суд также обязал обвиняемого самостоятельно являться по вызовам следователя, суда.
В пресс-службе судов Ленобласти отметили, что следствие настаивало на необходимости заключения обвиняемого под стражу, мотивируя это в том числе отсутствием у обвиняемого постоянного места жительства в Ленинградской области. Прокуратура поддержала доводы следствия.
В пятницу областное МЧС сообщало, что в Сяськелевском сельском поселении на перекрестке трассы А-120 и региональной дороги столкнулись автобус и фура. По данным полиции, водитель грузовика выехал на перекресток на запрещающий сигнал светофора. В ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти сообщали, в результате аварии 63-летний пассажир автобуса погиб на месте, водитель автобуса позже скончался в больнице. Семнадцать пассажиров, в том числе две женщины в тяжелом состоянии, были госпитализированы.
В Омске три человека пострадали в ДТП
