Появились новые подробности о ДТП с автобусом в Ленинградской области

С.-ПЕТЕРБУРГ, 26 апр - РИА Новости . Водителю грузовика, обвиняемому в ДТП с автобусом в Ленобласти, где погибли два человека, суд избрал меру пресечения в виде запрета определенных действий, в том числе общения со свидетелями по уголовному делу, сообщает объединенная пресс-служба судов региона.

"Судом... принято решение о запрете обвиняемому общаться с потерпевшими (их представителями), свидетелями, а также лицами, которые будут допрошены по уголовному делу; а кроме того – управлять автомобилем или иным транспортным средством", - сообщает пресс-служба.