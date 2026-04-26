Рейтинг@Mail.ru
Появились новые подробности о ДТП с автобусом в Ленинградской области
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:02 26.04.2026 (обновлено: 18:08 26.04.2026)
Появились новые подробности о ДТП с автобусом в Ленинградской области

© Фото : МЧС Ленинградской области/MAX
Последствия ДТП с участием автобуса на территории Сяськелевского сельского поселения в Ленинградской области
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Водителю грузовика, обвиняемому в ДТП с автобусом в Ленинградской области, избрали меру пресечения в виде запрета определенных действий.
  • Обвиняемому запрещено общаться с потерпевшими, свидетелями и управлять транспортным средством.
  • Следствие настаивало на заключении обвиняемого под стражу, мотивируя это отсутствием у него постоянного места жительства в Ленинградской области.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 26 апр - РИА Новости. Водителю грузовика, обвиняемому в ДТП с автобусом в Ленобласти, где погибли два человека, суд избрал меру пресечения в виде запрета определенных действий, в том числе общения со свидетелями по уголовному делу, сообщает объединенная пресс-служба судов региона.
"Судом... принято решение о запрете обвиняемому общаться с потерпевшими (их представителями), свидетелями, а также лицами, которые будут допрошены по уголовному делу; а кроме того – управлять автомобилем или иным транспортным средством", - сообщает пресс-служба.
Суд также обязал обвиняемого самостоятельно являться по вызовам следователя, суда.
В пресс-службе судов Ленобласти отметили, что следствие настаивало на необходимости заключения обвиняемого под стражу, мотивируя это в том числе отсутствием у обвиняемого постоянного места жительства в Ленинградской области. Прокуратура поддержала доводы следствия.
В пятницу областное МЧС сообщало, что в Сяськелевском сельском поселении на перекрестке трассы А-120 и региональной дороги столкнулись автобус и фура. По данным полиции, водитель грузовика выехал на перекресток на запрещающий сигнал светофора. В ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти сообщали, в результате аварии 63-летний пассажир автобуса погиб на месте, водитель автобуса позже скончался в больнице. Семнадцать пассажиров, в том числе две женщины в тяжелом состоянии, были госпитализированы.
ПроисшествияЛенинградская областьМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала