В Московском зоопарке родились детеныши кошачьих лемуров

МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Детеныши кошачьих лемуров и птенцы кудрявых пеликанов появились на свет в Московском зоопарке этой весной, сообщает официальный портал мэра и правительства столицы.
"Животные Московского зоопарка, подведомственного столичному департаменту культуры, дали потомство. У кошачьих лемуров появилась на свет двойня, а в центре воспроизводства редких видов животных вылупились два птенца кудрявых пеликанов", - говорится в сообщении.
Уточняется, что детеныши кошачьих лемуров родились у самца Барса и самки Алаутры 11 марта, детеныши кудрявых пеликанов Глаши и Яши появились на свет первого и второго апреля.
