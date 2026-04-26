Дортмундская "Боруссия" обеспечила себе место в Лиге чемпионов - РИА Новости Спорт, 26.04.2026
20:48 26.04.2026
Дортмундская "Боруссия" обеспечила себе место в Лиге чемпионов

Дортмундская "Боруссия" разгромила "Фрайбург" и сыграет в Лиге чемпионов

  • Дортмундская «Боруссия» обыграла «Фрайбург» в матче 31-го тура чемпионата Германии по футболу со счетом 4:0.
  • «Боруссия» обеспечила себе участие в следующем сезоне Лиги чемпионов.
МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Дортмундская "Боруссия" обыграла "Фрайбург" в матче 31-го тура чемпионата Германии по футболу.
Встреча в Дортмунде завершилась со счетом 4:0 в пользу хозяев, голы забили Максимилиан Байер (8-я минута), Серу Гирасси (14), Рами Бенсебаини (31) и Фабиу Силва (87).
Бундеслига
26 апреля 2026 • начало в 18:30
Завершен
Боруссия Д
4 : 0
Фрайбург
08‎’‎ • Максимилиан Байер
(Рами Бенсебайни)
14‎’‎ • Серу Гирасси
(Юлиан Брандт)
32‎’‎ • Рами Бенсебайни
(Юлиан Рюэрсон)
87‎’‎ • Фабиу Силва
Календарь Турнирная таблица История встреч
Идущие вторыми в таблице Бундеслиги дортмундцы набрали 67 очков и обеспечили себе участие в следующем сезоне Лиги чемпионов, оторвавшись за три тура до конца чемпионата от идущего пятым "Хоффенхайма" на 10 очков. "Фрайбург" (43 очка) занимает восьмое место в таблице.
В другом матче "Штутгарт" сыграл дома вничью с "Вердером" (1:1).
