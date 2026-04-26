Дортмундская "Боруссия" обеспечила себе место в Лиге чемпионов

Краткий пересказ от РИА ИИ
МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Дортмундская "Боруссия" обыграла "Фрайбург" в матче 31-го тура чемпионата Германии по футболу.
Встреча в Дортмунде завершилась со счетом 4:0 в пользу хозяев, голы забили Максимилиан Байер (8-я минута), Серу Гирасси (14), Рами Бенсебаини (31) и Фабиу Силва (87).
26 апреля 2026 • начало в 18:30
Завершен
08’ • Максимилиан Байер
14’ • Серу Гирасси
32’ • Рами Бенсебайни
87’ • Фабиу Силва
Идущие вторыми в таблице Бундеслиги дортмундцы набрали 67 очков и обеспечили себе участие в следующем сезоне Лиги чемпионов, оторвавшись за три тура до конца чемпионата от идущего пятым "Хоффенхайма" на 10 очков. "Фрайбург" (43 очка) занимает восьмое место в таблице.