Васильев рассказал, что выбивает из колеи Большунова

МОСКВА, 26 апр – РИА Новости, Олег Богатов. Трехкратного олимпийского чемпиона по лыжным гонкам Александра Большунова заметно выбивает из колеи невозможность из-за санкций реализовать свой высокий потенциал на международных соревнованиях, что порой приводит к эмоциональным срывам, заявил РИА Новости двукратный победитель Олимпиад в биатлоне Дмитрий Васильев.
Большунов завоевал три золотые медали на Олимпийских играх 2022 года в Пекине. Международная федерация лыжного спорта и сноуборда (FIS) в прошлом сезоне приняла решение отказать россиянину в участии в международных соревнованиях в нейтральном статусе, в том числе и на Играх в Италии. Спортсмен в минувшем сезоне не раз вступал в конфликты с коллегами по сборной страны.
"Лидерство в команде определяет результат. То, что сейчас Большунов находится в состоянии, скажем так, нереализованности своего высокого потенциала, его здорово выбивает из колеи. Но, несмотря ни на что, он, как лидер команды и один из ведущих людей вообще всего нашего спорта, просто обязан показывать другим пример", - сказал Васильев.
"И он не имеет права позволять себе какие-то вещи. Если бы он не был трехкратным олимпийским чемпионом, то никто бы их и не заметил. Но поскольку он является определенным ориентиром и маяком, особенно для подрастающего молодого поколения, то он просто не имеет права позволять себе такие моменты. А для этого, конечно, необходимо, проводить работу с людьми, которые ему очень доверяют и которым доверяет он. Но Александра понять можно, потому что он чувствует в себе колоссальные силы", - добавил собеседник агентства.