Жителя Биробиджана заключили под стражу за угрозы полицейским.

Сотрудники полиции приехали на вызов 24 апреля, где их встретил мужчина, вооруженный пистолетом. Он заявил, что нашел оружие на улице. Когда полицейские попросили мужчину сдать пистолет, тот направил его в их сторону. Сотрудник полиции сделал два предупредительных выстрела в воздух и один в сторону злоумышленника, ранив того в ногу, после чего мужчину задержали.