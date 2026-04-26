Жителя Биробиджана заключили под стражу за угрозы полицейским.

ВЛАДИВОСТОК, 26 апр - РИА Новости. Меру пресечения в виде заключения под стражу избрали жителю Биробиджана, который угрожал полицейским оружием, сообщает прокуратура Еврейской автономной области.
Сотрудники полиции приехали на вызов 24 апреля, где их встретил мужчина, вооруженный пистолетом. Он заявил, что нашел оружие на улице. Когда полицейские попросили мужчину сдать пистолет, тот направил его в их сторону. Сотрудник полиции сделал два предупредительных выстрела в воздух и один в сторону злоумышленника, ранив того в ногу, после чего мужчину задержали.
"Сегодня, 26.04.2026, в суде прокурор поддержал ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу 37-летнего жителя города Биробиджана, обвиняемого в совершении преступления по части 1 статьи 318 УК РФ (угроза применения насилия в отношении представителя власти)", - говорится в сообщении надзорного органа.
В УМВД ранее отметили, что с места происшествия задержанный был госпитализирован, а изъятое оружие, предварительно, является пневматическим пистолетом.