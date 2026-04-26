Краткий пересказ от РИА ИИ
- Силы ПВО с 7:00 до 9:00 мск сбили 49 украинских беспилотников.
- Дроны были уничтожены над территориями Белгородской, Вологодской, Ярославской областей, Республики Крым и акваторией Черного моря.
МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Силы ПВО с 7.00 мск до 9.00 мск воскресенья сбили 49 украинских беспилотников над Россией, сообщило министерство обороны РФ.
"Двадцать шестого апреля т.г. в период с 7.00 мск до 9.00 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 49 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территориями Белгородской, Вологодской, Ярославской областей, Республики Крым и акваторией Черного моря", - говорится в сообщении.
22 июня 2022, 17:18