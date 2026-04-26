Эксперт назвала неочевидные причины отказа банкомата выдать деньги
03:18 26.04.2026
Эксперт назвала неочевидные причины отказа банкомата выдать деньги

Доцент Белянчикова предупредила о риске блокировки операции по снятию денег

© РИА Новости / Мария Девахина
Посетитель снимает деньги с банковского счета в банкомате. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Банкомат может отказать в выдаче наличных не только из-за технического сбоя или нехватки средств.
  • Банк может блокировать операции, подозревая мошенничество или отмывание денег, особенно при необычных действиях с картой.
  • При блокировке операций необходимо связаться с банком, пройти идентификацию и при необходимости предоставить документы, подтверждающие законность средств.
МОСКВА, 26 апр — РИА Новости. Банкомат может отказать в выдаче наличных не только из-за технического сбоя или нехватки средств. О скрытых причинах агентству “Прайм” рассказала доцент РЭУ им. Г. В. Плеханова Татьяна Белянчикова.
В частности, банк может намеренно блокировать операцию, подозревая недобросовестные действия.
«
"Основная причина таких блокировок — попытка предотвратить мошенничество или отмывание денег. Если с вашей картой были совершены необычные действия (например, попытка снять крупную сумму в другом городе или стране), банк может заблокировать дальнейшие операции до выяснения обстоятельств", — пояснила она.
По словам Белянчиковой, банки обязаны соблюдать законодательство о противодействии финансовым преступлениям. Если средства на карте имеют сомнительное происхождение или клиент внезапно начинает совершать множество операций с наличными, банк вправе приостановить транзакцию.
В этой ситуации следует связаться с банком по горячей линии, объяснить ситуацию, пройти идентификацию. При необходимости предоставить документы, подтверждающие законность средств. Если карта скомпрометирована — немедленно заблокировать её через приложение или звонок в поддержку. Экономист советует всегда сохранять чек и записывать время инцидента для ускорения разбирательства.
Девушка с ноутбуком и банковской картой - РИА Новости, 1920, 04.04.2026
Экономист назвала главную ошибку при использовании кредитной карты
4 апреля, 02:10
 
Татьяна БелянчиковаРЭУ имени Г. В. ПлехановаЭкономикаБанкоматы
 
 
