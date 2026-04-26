Эксперт назвала неочевидные причины отказа банкомата выдать деньги

МОСКВА, 26 апр — РИА Новости. Банкомат может отказать в выдаче наличных не только из-за технического сбоя или нехватки средств. О скрытых причинах агентству “Прайм” рассказала доцент РЭУ им. Г. В. Плеханова Татьяна Белянчикова.
В частности, банк может намеренно блокировать операцию, подозревая недобросовестные действия.
"Основная причина таких блокировок — попытка предотвратить мошенничество или отмывание денег. Если с вашей картой были совершены необычные действия (например, попытка снять крупную сумму в другом городе или стране), банк может заблокировать дальнейшие операции до выяснения обстоятельств", — пояснила она.
По словам Белянчиковой, банки обязаны соблюдать законодательство о противодействии финансовым преступлениям. Если средства на карте имеют сомнительное происхождение или клиент внезапно начинает совершать множество операций с наличными, банк вправе приостановить транзакцию.
В этой ситуации следует связаться с банком по горячей линии, объяснить ситуацию, пройти идентификацию. При необходимости предоставить документы, подтверждающие законность средств. Если карта скомпрометирована — немедленно заблокировать её через приложение или звонок в поддержку. Экономист советует всегда сохранять чек и записывать время инцидента для ускорения разбирательства.