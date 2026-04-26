При атаке ВСУ на Севастополь погиб человек

Краткий пересказ от РИА ИИ
МОСКВА, 26 апр — РИА Новости. Один человек погиб в результате атаки ВСУ на Севастополь, количество пострадавших увеличилось до трех, сообщил губернатор Михаил Развожаев в канале на платформе "Макс".
Ранее он информировал, что силы ПВО и мобильные огневые группы сбили 43 БПЛА ВСУ над Севастополем и морем.
"В Севастополе силы ПВО, Черноморского флота и мобильные огневые группы отразили атаку ВСУ... К сожалению, есть жертвы", — написал губернатор.
Жертвой атаки стал мужчина 1983 года рождения, находившийся в машине в районе улицы Генерала Острякова. Прибывшая на место бригада скорой пыталась его реанимировать, но спасти пострадавшего не удалось.
Кроме того, травмы получили еще три человека: пожилой мужчина и женщина, которые получили осколочные ранения, у них состояние средней тяжести; также пострадал молодой человек. Всех доставили в больницу.
Повреждения получила и инфраструктура Севастополя, добавил Развожаев.
ВСУ ежедневно нацеливают дроны и ракеты на гражданские объекты в приграничных и других регионах. В ответ российские войска бьют высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также беспилотниками исключительно по военным объектам и предприятиям украинского ВПК.