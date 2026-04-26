Рейтинг@Mail.ru
При атаке ВСУ на Севастополь погиб человек - РИА Новости, 26.04.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
01:31 26.04.2026 (обновлено: 01:44 26.04.2026)
При атаке ВСУ на Севастополь погиб человек

При атаке ВСУ на Севастополь погиб человек, трое пострадали

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкСкорая помощь в Севастополе
Скорая помощь в Севастополе - РИА Новости, 1920, 26.04.2026
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в медиабанк
Скорая помощь в Севастополе. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • При атаке ВСУ на Севастополь погиб мужчина 1983 года рождения.
  • Пострадали три человека: пожилой мужчина, женщина и молодой человек, которые получили осколочные ранения и травмы средней тяжести.
  • Нанесены повреждения инфраструктуры Севастополя.
МОСКВА, 26 апр — РИА Новости. Один человек погиб в результате атаки ВСУ на Севастополь, количество пострадавших увеличилось до трех, сообщил губернатор Михаил Развожаев в канале на платформе "Макс".
Ранее он информировал, что силы ПВО и мобильные огневые группы сбили 43 БПЛА ВСУ над Севастополем и морем.
"В Севастополе силы ПВО, Черноморского флота и мобильные огневые группы отразили атаку ВСУ... К сожалению, есть жертвы", — написал губернатор.
Жертвой атаки стал мужчина 1983 года рождения, находившийся в машине в районе улицы Генерала Острякова. Прибывшая на место бригада скорой пыталась его реанимировать, но спасти пострадавшего не удалось.
Кроме того, травмы получили еще три человека: пожилой мужчина и женщина, которые получили осколочные ранения, у них состояние средней тяжести; также пострадал молодой человек. Всех доставили в больницу.
Повреждения получила и инфраструктура Севастополя, добавил Развожаев.
ВСУ ежедневно нацеливают дроны и ракеты на гражданские объекты в приграничных и других регионах. В ответ российские войска бьют высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также беспилотниками исключительно по военным объектам и предприятиям украинского ВПК.
Специальная военная операция на УкраинеСевастопольВооруженные силы УкраиныМихаил Развожаев
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала