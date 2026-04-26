При атаке ВСУ на Севастополь погиб человек

"В Севастополе силы ПВО, Черноморского флота и мобильные огневые группы отразили атаку ВСУ... К сожалению, есть жертвы", — написал губернатор.

Жертвой атаки стал мужчина 1983 года рождения, находившийся в машине в районе улицы Генерала Острякова. Прибывшая на место бригада скорой пыталась его реанимировать, но спасти пострадавшего не удалось.

Кроме того, травмы получили еще три человека: пожилой мужчина и женщина, которые получили осколочные ранения, у них состояние средней тяжести; также пострадал молодой человек. Всех доставили в больницу.