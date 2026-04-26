Арахнолог опровергла миф о смертельной опасности "ложной черной вдовы"

ЛОНДОН, 26 апр - РИА Новости. Миф о смертельной опасности паука стеатода, или "ложная черная вдова", не соответствует действительности, яд этих членистоногих не представляет серьезной опасности, рассказала РИА Новости профессор Ноттингемского университета, популяризатор арахнологии Сара Гудэйкр.

Пауки вида "ложная черная вдова" обитают по всему миру, в том числе в южных регионах России , но все чаще появляются и в северных широтах. Встретить их можно не только в лесу, но и в различных постройках и даже многоквартирных домах. Британские СМИ ранее писали о панике из-за нашествия этого вида в Англии и называли стеатоду "самым опасным пауком". Материалы некоторых изданий содержали предупреждения о вероятности сепсиса и ампутаций из-за токсичного воздействия "ложной черной вдовы".

"У "ложных вдов" нет яда, способного вызвать такого рода некроз тканей, поэтому гораздо более вероятным объяснением являются инфекции, вызванные бактериями, проникающими в небольшие повреждения на коже из-за контактов с любыми предметами. Да, возможно, у паука не всегда чистые лапы, но то же самое можно сказать и о гусенице или кошке, но мы не виним их за зараженные порезы, которые могут возникнуть у нас после работы в саду", - сказала Гудэйкр.

Эксперт отметила, что разные виды стеатоды обитают и в России, однако профессор не связывает их с какими-либо проблемами у жителей РФ.

"Если бы "ложные вдовы" и правда представляли широкомасштабную проблему, то почему мы не видим похожих сообщений из таких мест, как Канарские острова или Мадейра , которые являются естественной средой обитания этого паука? Я не увидела ни единого сообщения о каких-либо проблемах жителей там или тысяч туристов", - добавила ученая.

По словам Гудэйкр, даже в тех районах, где "ложная вдова" обитает десятилетиями, количество связанных с пауками жалоб обычно не превышает число обращений к медикам там, где членистоногое появилось совсем недавно.