Рейтинг@Mail.ru
Арахнолог опровергла миф о смертельной опасности "ложной черной вдовы"
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Супертег Наука 2021январь - РИА Новости, 1920, 14.10.2019
Наука
 
09:21 26.04.2026
Арахнолог опровергла миф о смертельной опасности "ложной черной вдовы"

Арахнолог Гудэйкр: «ложная черная вдова» не представляет опасности для человека

© CC BY 2.5/Chuck Evans, CC BY 4.0/Francisco Farriols Sarabia — Паук черная вдова (самка и самец)
Паук черная вдова (самка и самец) - РИА Новости, 1920, 26.04.2026
© CC BY 2.5/Chuck Evans, CC BY 4.0/Francisco Farriols Sarabia
Паук черная вдова (самка и самец). Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Профессор Ноттингемского университета Сара Гудэйкр опровергла миф о смертельной опасности паука стеатода, известного как «ложная черная вдова».
  • По словам эксперта, яд «ложных вдов» не способен вызвать некроз тканей, и проблемы, связанные с укусами, скорее всего, вызваны бактериальными инфекциями.
  • Несмотря на зафиксированный в Британии рост госпитализаций из-за укусов «ложной черной вдовы», ученая не считает этот вид пауков широкомасштабной проблемой.
ЛОНДОН, 26 апр - РИА Новости. Миф о смертельной опасности паука стеатода, или "ложная черная вдова", не соответствует действительности, яд этих членистоногих не представляет серьезной опасности, рассказала РИА Новости профессор Ноттингемского университета, популяризатор арахнологии Сара Гудэйкр.
Пауки вида "ложная черная вдова" обитают по всему миру, в том числе в южных регионах России, но все чаще появляются и в северных широтах. Встретить их можно не только в лесу, но и в различных постройках и даже многоквартирных домах. Британские СМИ ранее писали о панике из-за нашествия этого вида в Англии и называли стеатоду "самым опасным пауком". Материалы некоторых изданий содержали предупреждения о вероятности сепсиса и ампутаций из-за токсичного воздействия "ложной черной вдовы".
"У "ложных вдов" нет яда, способного вызвать такого рода некроз тканей, поэтому гораздо более вероятным объяснением являются инфекции, вызванные бактериями, проникающими в небольшие повреждения на коже из-за контактов с любыми предметами. Да, возможно, у паука не всегда чистые лапы, но то же самое можно сказать и о гусенице или кошке, но мы не виним их за зараженные порезы, которые могут возникнуть у нас после работы в саду", - сказала Гудэйкр.
Эксперт отметила, что разные виды стеатоды обитают и в России, однако профессор не связывает их с какими-либо проблемами у жителей РФ.
"Если бы "ложные вдовы" и правда представляли широкомасштабную проблему, то почему мы не видим похожих сообщений из таких мест, как Канарские острова или Мадейра, которые являются естественной средой обитания этого паука? Я не увидела ни единого сообщения о каких-либо проблемах жителей там или тысяч туристов", - добавила ученая.
По словам Гудэйкр, даже в тех районах, где "ложная вдова" обитает десятилетиями, количество связанных с пауками жалоб обычно не превышает число обращений к медикам там, где членистоногое появилось совсем недавно.
Некоторые эксперты указывали, что из-за взрывного роста популяции "ложной вдовы" в Британии в последние годы зафиксирован двукратный рост госпитализаций из-за укусов пауков. В 2021 году из-за укусов в Британии были госпитализированы 43 человека, через год показатель увеличился до 95. В 2025 году 100 человек попали в больницу по той же причине. Некоторые ученые связали рост числа госпитализаций с увеличением популяции "ложной черной вдовы" на фоне потепления климата.
НаукаАнглияКанарские острова
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала