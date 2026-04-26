В МВД рассказали, что грозит подросткам за передачу аккаунтов
07:48 26.04.2026
В МВД рассказали, что грозит подросткам за передачу аккаунтов

Сотрудник полиции. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Если участник преступной схемы по аренде аккаунтов не достиг возраста 16 лет, то к ответственности привлекут его родителей.
  • Родители могут быть оштрафованы на сумму от 500 рублей до 2 тысяч рублей по статье 5.35 КоАП РФ.
МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Если участник преступной схемы по аренде аккаунтов не достиг возраста 16 лет, то к ответственности привлекут его родителей, рассказали РИА Новости в пресс-службе МВД РФ.
"В случае недостижения участником преступной схемы по аренде аккаунтов возраста уголовной ответственности, а именно 16 лет, к ответственности будут привлечены его родители по статье 5.35 КоАП РФ "Неисполнение родителями или иными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию детей", - сказали в пресс-службе.
Санкции данной статьи предусматривают наложение административного штрафа в размере от 500 рублей до 2 тысяч рублей.
