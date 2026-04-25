Александр Зверев вышел в третий круг теннисного "Мастерса" в Мадриде

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Александр Зверев вышел в третий круг теннисного турнира серии "Мастерс" в Мадриде.
- Во встрече второго круга он обыграл аргентинца Мариано Навоне со счетом 6:1, 3:6, 6:3.
- Спортсмены провели на корте 1 час 42 минуты.
МОСКВА, 25 апр – РИА Новости. Третья ракетка мира немец Александр Зверев вышел в третий круг теннисного турнира серии "Мастерс" в Мадриде, призовой фонд которого превышает 8,2 миллиона евро.
Во встрече второго круга Зверев, посеянный под вторым номером, обыграл аргентинца Мариано Навоне (45-я ракетка мира) со счетом 6:1, 3:6, 6:3. Спортсмены провели на корте 1 час 42 минуты.
Madrid Open
25 апреля 2026 • начало в 17:10
Завершен
В третьем раунде Зверев сыграет против французского теннисиста Теранса Атмана.
Соболенко вышла в третий круг турнира в Мадриде
23 апреля, 18:05