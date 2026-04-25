Мишустин оценил вклад Жириновского в развитие России
14:58 25.04.2026
Мишустин оценил вклад Жириновского в развитие России

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Мишустин заявил, что Жириновский сделал многое для развития России.
  • Премьер назвал основателя ЛДПР мудрым человеком и патриотом своей страны.
  • Об этом он рассказал в документальном фильме "Владимир Жириновский".
МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Основатель ЛДПР Владимир Жириновский сделал многое для того, чтобы Россия могла развиваться и людям в стране жилось легче, убежден премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
«
"У меня он останется в сердце как человек мудрый, патриот своей страны, человек, который очень много сделал для того, чтобы мы могли развиваться, развивать нашу экономику, чтобы людям жилось легче", - заявил Мишустин в документальном фильме "Владимир Жириновский", показанном ИС "Вести".
Жириновский на протяжении более чем 30 лет возглавлял ЛДПР, был депутатом Госдумы всех восьми созывов. Политик скончался 6 апреля 2022 года после продолжительной болезни, ему было 75 лет. В этом году 25 апреля Жириновскому исполнилось бы 80 лет.
