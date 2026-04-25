Мишустин рассказал о знакомстве с Жириновским

МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин рассказал о знакомстве с основателем ЛДПР Владимиром Жириновским во времена создания и регистрации его партии на рубеже 1980-90-х годов.
Об этом он вспоминает в документальном фильме "Владимир Жириновский", показанном ИС "Вести".
"Мы с ним познакомились при регистрации партии. Как раз в то время проходила регистрация общественного объединения, в котором я работал, под названием "Международный компьютерный клуб", - рассказал Мишустин.
Он упомянул, что тогда в СССР был принят новый закон об общественных объединениях и политических партиях.
Как отметил премьер, он тогда не верил, что Жириновскому удастся вскоре зарегистрировать партию.
"Я скажу откровенно, что я не поверил, что возможно будет зарегистрировать новую партию очень быстро", - признался Мишустин.
Жириновский на протяжении более чем 30 лет возглавлял ЛДПР, был депутатом Госдумы всех восьми созывов. Политик скончался 6 апреля 2022 года после продолжительной болезни, ему было 75 лет. В этом году 25 апреля Жириновскому исполнилось бы 80 лет.