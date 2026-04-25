Михалков назвал Жириновского реально бесстрашным человеком
14:26 25.04.2026
Михалков назвал Жириновского реально бесстрашным человеком

Михалков назвал Жириновского реально бесстрашным и наводившим ужас человеком

© РИА Новости / Владимир Федоренко
Владимир Жириновский. Архивное фото
Владимир Жириновский - РИА Новости, 1920, 25.04.2026
Владимир Жириновский. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Никита Михалков назвал Жириновского реально бесстрашным человеком.
  • Он отметил такие качества основателя ЛДПР, как абсолютная безапелляционность, яркость и способность наводить ужас на окружающих.
  • При этом режиссер отметил, что отношение политика к нему было противоречивым.
МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Режиссер Никита Михалков назвал основателя ЛДПР Владимира Жириновского реально бесстрашным человеком.
"Он был реально бесстрашен", - заявил Михалков в документальном фильме "Владимир Жириновский", показанном ИС "Вести".
Описывая Жириновского, режиссер назвал такие качества, как абсолютная безапелляционность, яркость, а также "наведение ужаса на тех, кто находится в это время в компании".
При этом Михалков отметил, что отношение политика к нему было противоречивым. "То он писал, чтобы меня выгнали с поста председателя Союза кинематографистов, то он писал, что я гениальный режиссер", - рассказал он.
Жириновский на протяжении более чем 30 лет возглавлял ЛДПР, был депутатом Госдумы всех восьми созывов. Политик скончался 6 апреля 2022 года после продолжительной болезни, ему было 75 лет. В этом году 25 апреля Жириновскому исполнилось бы 80 лет.
Владимир Путин и Владимир Жириновский - РИА Новости, 1920, 07.04.2026
Путин и Жириновский состояли в очень содержательном диалоге, заявил Песков
7 апреля, 13:56
 
