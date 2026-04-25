Михалков назвал Жириновского реально бесстрашным человеком

МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Режиссер Никита Михалков назвал основателя ЛДПР Владимира Жириновского реально бесстрашным человеком.
"Он был реально бесстрашен", - заявил Михалков в документальном фильме "Владимир Жириновский", показанном ИС "Вести".
Описывая Жириновского, режиссер назвал такие качества, как абсолютная безапелляционность, яркость, а также "наведение ужаса на тех, кто находится в это время в компании".
При этом Михалков отметил, что отношение политика к нему было противоречивым. "То он писал, чтобы меня выгнали с поста председателя Союза кинематографистов, то он писал, что я гениальный режиссер", - рассказал он.