Аксенов назвал Жириновского удивительным человеком - РИА Новости, 25.04.2026
14:02 25.04.2026
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Владимир Жириновский. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 апр - РИА Новости. Глава Крыма Сергей Аксенов назвал основателя ЛДПР Владимира Жириновского удивительным человеком.
"Удивительный человек, начитанный, эрудированный с аналитическим умом", - сказал Аксенов ИС "Вести" в документальном фильме "Владимир Жириновский".
Аксенов подчеркнул, что Жириновский приехал в Крым во время Крымской весны в 2014 году чтобы поддержать стремление крымчан вернуться в Россию.
Жириновский на протяжении более чем 30 лет возглавлял ЛДПР, был депутатом Госдумы всех восьми созывов. Политик скончался 6 апреля 2022 года после продолжительной болезни, ему было 75 лет. В этом году 25 апреля Жириновскому исполнилось бы 80 лет.
В пятницу президент России Владимир Путин посетил выставку в Центральном выставочном зале "Манеж", посвященную 80-летию со дня рождения Жириновского.
Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России.
