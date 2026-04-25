Путин рассказал, на чем основывались "предсказания" Жириновского - РИА Новости, 25.04.2026
12:39 25.04.2026 (обновлено: 14:04 25.04.2026)
Путин рассказал, на чем основывались "предсказания" Жириновского

  • "Предсказания" Владимира Жириновского основывались на знании предмета, о котором он говорил, заявил Владимир Путин.
  • Президент отметил, что многие слова политика о будущем сейчас сбываются.
МОСКВА, 25 апр — РИА Новости. Все "предсказания" основателя ЛДПР Владимира Жириновского основывались на его глубоких познаниях, заявил Владимир Путин.
"На первый взгляд, это удивительно. Я считаю, что здесь нет ничего необычного, потому что все его предсказания были основаны на знании того предмета, о котором он говорил", — сказал президент ИС "Вести" в документальном фильме "России 1" "Владимир Жириновский".
Портрет на могиле Владимира Жириновского - РИА Новости, 1920, 25.04.2026
Депутат от ЛДПР рассказал, каким было последнее поручение Жириновского
Вчера, 04:12
Путин отметил, что Жириновский был хорошо образован и умел ясно излагать свои мысли. Президент назвал его одним из самых ярких политиков современности.
По словам главы государства, многие "предсказания" основателя ЛДПР о будущих событиях сейчас сбываются.
Жириновский на протяжении более чем 30 лет возглавлял свою партию и был депутатом Госдумы всех восьми созывов. Он умер 6 апреля 2022-го после продолжительной болезни, ему было 75 лет. В этом году 25 апреля ему исполнилось бы 80 лет.
Президент РФ Владимир Путин посещает выставку в Манеже, посвященную 80-летию со дня рождения политика, основателя ЛДПР Владимира Жириновского - РИА Новости, 1920, 24.04.2026
Путин посетил выставку, приуроченную к 80-летию Жириновского
24 апреля, 15:45
 
