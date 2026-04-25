Путин рассказал, на чем основывались "предсказания" Жириновского

МОСКВА, 25 апр — РИА Новости. Все "предсказания" основателя ЛДПР Владимира Жириновского основывались на его глубоких познаниях, заявил Владимир Путин.
"На первый взгляд, это удивительно. Я считаю, что здесь нет ничего необычного, потому что все его предсказания были основаны на знании того предмета, о котором он говорил", — сказал президент ИС "Вести" в документальном фильме "России 1" "Владимир Жириновский".
Путин отметил, что Жириновский был хорошо образован и умел ясно излагать свои мысли. Президент назвал его одним из самых ярких политиков современности.
По словам главы государства, многие "предсказания" основателя ЛДПР о будущих событиях сейчас сбываются.
Жириновский на протяжении более чем 30 лет возглавлял свою партию и был депутатом Госдумы всех восьми созывов. Он умер 6 апреля 2022-го после продолжительной болезни, ему было 75 лет. В этом году 25 апреля ему исполнилось бы 80 лет.
