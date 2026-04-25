Путин заявил, что многие предсказания Жириновского сбываются

МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Многие "предсказания" основателя ЛДПР Владимира Жириновского сейчас сбываются, сказал президент РФ Владимир Путин.
"Многие его, как сейчас говорят, оценки будущего, предсказания сбываются", - сказал Путин ИС "Вести" в документальном фильме "России 1" "Владимир Жириновский".
Жириновский на протяжении более чем 30 лет возглавлял ЛДПР, был депутатом Госдумы всех восьми созывов. Политик скончался 6 апреля 2022 года после продолжительной болезни, ему было 75 лет. В этом году 25 апреля Жириновскому исполнилось бы 80 лет.
Накануне Путин посетил выставку в Центральном выставочном зале "Манеж", посвященную 80-летию со дня рождения Жириновского.