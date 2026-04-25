"Хочу выиграть": Зеленский насмешил немцев своим требованием - РИА Новости, 25.04.2026
20:32 25.04.2026 (обновлено: 21:06 25.04.2026)

"Хочу выиграть": Зеленский насмешил немцев своим требованием

© REUTERS / Valentyn OgirenkoВладимир Зеленский
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Читатели немецкого портала Die Welt обсуждают требование Владимира Зеленского принять Украину в состав Евросоюза в 2027 году.
  • Один из комментаторов отметил, что для этого сначала нужно выполнить все необходимые требования, указав на отсутствие выборов на Украине в течение семи лет и высокий уровень коррупции.
  • Пользователи портала считают требование Зеленского наивным и нереалистичным.
МОСКВА, 25 апр — РИА Новости. Читатели немецкого портала Die Welt обсуждают требование Владимира Зеленского принять Украину в состав Евросоюза в 2027 году.
"Для этого сначала нужно выполнить все необходимые требования, а страна, в которой не проводились выборы в течение семи лет и показатели коррупции сопоставимы с высотой небоскреба, не должна быть в ЕС!" — написал один комментатор.
"Боже, защити нас от этого", — высказался другой.
"У меня есть такие же реалистичные мечты. Я очень хочу выиграть в лотерею в 2027 году. А потом еще каждый год после этого. Да, примерно так и звучат возмутительные требования Зеленского", — отметил третий.
"На самом деле, это довольно наивно. Сумма денег, которую Украина сейчас выкачивает из Европы на свою чрезмерную роскошь, крайне нереалистична для члена ЕС. Для коррумпированного высшего класса продолжение войны приносит огромное удовольствие; тем, кому приходится в ней участвовать, вероятно, нравится это куда меньше", — поделился мнением еще один пользователь.
Ранее Владимир Зеленский потребовал от ЕС принять Украину в состав объединения в 2027 году. При этом европейские лидеры много раз указывали на несоответствие украинского законодательства европейским стандартам и говорили, что одним из обязательных условий рассмотрения членства Украины является основательное реформирование.
Глава киевского режима в эфире нидерландской телепрограммы Buitenhof 21 апреля потребовал от Евросоюза назвать дату вступления Украины в ЕС. Зеленский также пригрозил, что Евросоюз "потеряет Украину, как потерял Грузию", если не выполнит требования Киева.
