Переговоры с Россией и США могли бы пройти в Азербайджане, заявил Зеленский

МОСКВА, 25 апр – РИА Новости. Владимир Зеленский заявил, что новый раунд трехсторонних переговоров с Россией и США мог бы пройти в Азербайджане.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что пауза в трехсторонних переговорах по Украине связана с тем, что США заняты вопросами по Ближнему Востоку. Как Песков отмечал ранее, Кремль рассчитывает, что трехсторонние переговоры по Украине продолжатся после согласования графиков всех сторон, в первую очередь американской. Предыдущий раунд консультаций Россия - США - Украина состоялся в Женеве 17-18 февраля.
"У нас были такие переговоры в Турции, с американскими партнерами в Швейцарии. Мы готовы к таким переговорам в Азербайджане", — сказал Зеленский на пресс-конференции с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.