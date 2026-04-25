17:16 25.04.2026 (обновлено: 17:30 25.04.2026)
Переговоры с Россией и США могли бы пройти в Азербайджане, заявил Зеленский

© REUTERS / Azeri Presidential Press ServiceВладимир Зеленский и Ильхам Алиев во время встречи. 25 апреля 2026
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Новый раунд трехсторонних переговоров с Россией и США мог бы пройти в Азербайджане, заявил Владимир Зеленский.
МОСКВА, 25 апр – РИА Новости. Владимир Зеленский заявил, что новый раунд трехсторонних переговоров с Россией и США мог бы пройти в Азербайджане.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что пауза в трехсторонних переговорах по Украине связана с тем, что США заняты вопросами по Ближнему Востоку. Как Песков отмечал ранее, Кремль рассчитывает, что трехсторонние переговоры по Украине продолжатся после согласования графиков всех сторон, в первую очередь американской. Предыдущий раунд консультаций Россия - США - Украина состоялся в Женеве 17-18 февраля.
"У нас были такие переговоры в Турции, с американскими партнерами в Швейцарии. Мы готовы к таким переговорам в Азербайджане", — сказал Зеленский на пресс-конференции с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.
Ранее Песков заявлял, что Зеленский должен уже сегодня принять решение о том, чтобы украинские войска покинули территорию Донбасса и вышли за пределы административных границ ДНР.
