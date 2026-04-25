Зеленский устроил истерику после ответа на террористические атаки ВСУ

- Владимир Зеленский потребовал от западных союзников больше средств ПВО после российского ответа на террористические атаки ВСУ.
- Армия России нанесла массированный удар возмездия по объектам ОПК Украины, ТЭК и портовой инфраструктуре, используемой ВСУ.
МОСКВА, 25 апр — РИА Новости. Владимир Зеленский потребовал от западных союзников больше средств ПВО после российского ответа на террористические атаки ВСУ.
"Каждый такой удар должен напоминать нашим партнерам, что ситуация требует срочных и решительных действий. Нам необходимо немедленно усилить нашу противовоздушную оборонную", — написал он в социальных сетях.
В этот день телеканал "Общественное" передавал, что в Харькове и Днепропетровске прогремела серия взрывов.
