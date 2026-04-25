ЕС вводит запрет на импорт российского СПГ по краткосрочным контрактам - РИА Новости, 25.04.2026
06:59 25.04.2026 (обновлено: 07:00 25.04.2026)
ЕС вводит запрет на импорт российского СПГ по краткосрочным контрактам

Евросоюз вводит запрет на импорт СПГ из России по краткосрочным контрактам

© REUTERS / Yves HermanФлаги ЕС в Брюсселе
Флаги ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 25.04.2026
© REUTERS / Yves Herman
Флаги ЕС в Брюсселе. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • ЕС вводит запрет на импорт российского СПГ по краткосрочным контрактам с 25 апреля.
  • Словакия и Венгрия оспаривают это решение в суде ЕС.
БРЮССЕЛЬ, 25 апр - РИА Новости. ЕС в рамках своей идеи по полному отказу от российских энергоресурсов и на фоне стремительно развивающегося энергетического кризиса из-за конфликта на Ближнем Востоке вводит с 25 апреля в действие запрет на импорт российского сжиженного природного газа (СПГ), закупаемого по краткосрочным контрактам.
Это решение было окончательно утверждено Советом ЕС в январе этого года и оформлено в виде регламента, что позволило избежать блокировки отдельными странами (Венгрией и Словакией) и согласовать его квалифицированным большинством голосов. При этом Словакия и Венгрия уже заявили, что оспаривают это решение в суде ЕС.
Запрет затронет поставки СПГ по контрактам сроком менее года, включая часть действующих соглашений, и, по замыслу Брюсселя, этот шаг станет первым этапом по полному прекращению импорта российского газа в Евросоюз к 2027 году.
Согласно плану, с 17 июня этого года будет введен запрет на российский трубопроводный газ по краткосрочным контрактам, с 1 января 2027 года введут полный запрет СПГ, включая долгосрочные контракты, а к осени того же года полностью остановят импорт российского трубопроводного газа.
ЕС последнее время отчитывался о значительном снижении доли российского газа в европейском импорте. Однако, по подсчетам РИА Новости, доля России среди поставщиков СПГ в ЕС в феврале этого года составила почти 14%, и Россия таким образом сохранила за собой второе после США место среди поставщиков в Европу. По поставкам трубопроводного газа в ЕС РФ опустилась с третьего на четвертое место с порядка 12% от всего европейского импорта.
В марте президент РФ Владимир Путин говорил, что России может быть выгоднее прекратить поставки СПГ на европейский рынок раньше наступления запрета со стороны ЕС и закрепиться на новых открывающихся рынках. Президент сказал, что поручит правительству и бизнесу проработать этот вопрос.
В РФ ранее заявляли, что Запад совершил серьезную ошибку, отказавшись от покупки у России углеводородов, он попадет в новую, более сильную зависимость, обусловленную более высокими ценами, а те, кто отказался, все равно через посредников покупают дороже и будут покупать российские нефть и газ.
