Подразделения "Запада" улучшили положение по переднему краю

Краткий пересказ от РИА ИИ
МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Российская группировка войск "Запад" улучшила положение по переднему краю и нанесла поражение украинским формированиям в Харьковской области и ДНР, противник потерял более 190 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ.
«
"Подразделения группировки войск "Запад" улучшили положение по переднему краю. Нанесено поражение формированиям двух механизированных, штурмовой бригад и полка беспилотных систем ВСУ", - говорится в сводке российского ведомства.
Отмечается, что поражение было нанесено в районах населенных пунктов Великая Шапковка, Паламаревка, Шийковка, Боровая, Новосергеевка в Харьковской области, Татьяновка, Красный Лиман и Святогорск в Донецкой Народной Республике.
"Потери ВСУ составили свыше 190 военнослужащих, 14 автомобилей и артиллерийское орудие. Уничтожены четыре склада боеприпасов", - добавили в МО РФ.
