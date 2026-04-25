Подразделения "Запада" улучшили положение по переднему краю

МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Российская группировка войск "Запад" улучшила положение по переднему краю и нанесла поражение украинским формированиям в Харьковской области и ДНР, противник потерял более 190 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ.