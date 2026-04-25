Захарова показала фристайл с мячом на баскетбольном чемпионате

ИЖЕВСК, 25 апр — РИА Новости. Официальный представитель МИД России Мария Захарова вышла на паркет на всероссийском чемпионате по баскетболу в Ижевске и раскрутила мяч на пальце в стиле фристайл, передает корреспондент РИА Новости.