В Минздраве назвали заболевание, которое часто встречается у россиян - РИА Новости, 25.04.2026
04:07 25.04.2026
В Минздраве назвали заболевание, которое часто встречается у россиян

РИА Новости: артериальная гипертония широко распространена в России

Прием у врача. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Артериальная гипертония широко распространена в России.
  • Пациенты с артериальной гипертонией подлежат обязательному диспансерному наблюдению.
  • В России эффективно лечится артериальная гипертензия, что связано с увеличением продолжительности жизни.
МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Артериальная гипертония широко распространена в России, такие пациенты подлежат обязательному диспансерному наблюдению, сообщила РИА Новости главный внештатный специалист Минздрава по терапии и общей врачебной практике Оксана Драпкина.
"Артериальная гипертензия - это то заболевание, которое очень распространено в РФ. После проведения диспансеризации, когда мы выявляем повышенный уровень артериального давления, не расцениваем его как фактор риска, а рассматриваем как заболевание. Поэтому пациент сразу относится к третьей группе здоровья, которая подлежит диспансерному наблюдению", - сказала Драпкина.
Она отметила, что в России эффективно лечится артериальная гипертензия. Существующие клинические рекомендации отвечают всем требованиям. При этом осведомленность о диагнозе и борьба с этим заболеванием напрямую связаны с увеличением продолжительности жизни.
