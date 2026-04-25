В Минздраве назвали заболевание, которое часто встречается у россиян

МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Артериальная гипертония широко распространена в России, такие пациенты подлежат обязательному диспансерному наблюдению, сообщила РИА Новости главный внештатный специалист Минздрава по терапии и общей врачебной практике Оксана Драпкина.

Она отметила, что в России эффективно лечится артериальная гипертензия. Существующие клинические рекомендации отвечают всем требованиям. При этом осведомленность о диагнозе и борьба с этим заболеванием напрямую связаны с увеличением продолжительности жизни.