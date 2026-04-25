ВСУ за сутки потеряли свыше 180 боевиков в зоне действий "Юга"

Краткий пересказ от РИА ИИ
- ВСУ потеряли свыше 180 военных за сутки в зоне ответственности "Южной" группировки войск.
- Подразделения "Южной" заняли более выгодные рубежи и позиции, нанеся поражение живой силе и технике ВСУ в районах населенных пунктов ДНР.
МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. ВСУ потеряли свыше 180 военных, две боевые бронированные машины и 12 автомобилей за сутки в зоне ответственности "Южной" группировки войск, сообщило Минобороны РФ.
"Подразделения "Южной" группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесено поражение живой силе и технике трех механизированных бригад ВСУ и бригады теробороны", - говорится в сводке российского ведомства.
Отмечается, что поражение было нанесено в районах в районах населенных пунктов Константиновка, Кривая Лука, Рай-Александровка, Малиновка, Николаевка, Ильиновка и Артема Донецкой Народной Республики.
"Противник потерял свыше 180 военнослужащих, две боевые бронированные машины, 12 автомобилей и орудие полевой артиллерии. Уничтожены склад боеприпасов и два склада материальных средств", - добавили в Минобороны РФ.