Рейтинг@Mail.ru
Рядом с военной базой в Мали прогремели взрывы
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:23 25.04.2026 (обновлено: 10:24 25.04.2026)
Рядом с военной базой в Мали прогремели взрывы

Reuters сообщило о взрывах и стрельбе рядом с военной базой Кати в Мали

© AP Photo / Jerome Delay — Военнослужащие армии Мали
Военнослужащие армии Мали
© AP Photo / Jerome Delay
Военнослужащие армии Мали . Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Рядом с главной малийской военной базой Кати, расположенной неподалеку от столицы Мали Бамако, прогремели взрывы, слышна стрельба.
  • Военные заблокировали дороги поблизости.
МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Взрывы и стрельба слышны рядом с главной малийской военной базой Кати, расположенной неподалеку от столицы Мали Бамако, передает агентство Рейтер со ссылкой на очевидца.
"Два громких взрыва и стрельба были слышны в субботу утром рядом с Кати, главной военной базой Мали, расположенной неподалеку от столицы Бамако", - пишет агентство.
По этим данным, задействованные солдаты заблокировали дороги поблизости от базы.
В миреМалиБамако
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала