В Днепропетровске прогремели новые взрывы

МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Еще несколько взрывов прогремели в Днепропетровске на фоне воздушной тревоги, сообщает украинский телеканал "Общественное".
"В Днепропетровске были слышны звуки взрывов", - говорится в Telegram-канале СМИ.
Ранее сообщалось об одном взрыве в городе.
По данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, воздушная тревога объявлена в Киевской, Днепропетровской, Черниговской, Сумской, Харьковской, Одесской и Николаевской областях.
Представитель Кремля Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не наносит удары по жилым домам и социальным учреждениям.
