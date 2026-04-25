В Харькове прогремели новые взрывы

МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. По крайней мере шесть взрывов прогремели в Харькове на фоне воздушной тревоги на большей части Украины, сообщает украинский телеканал "Общественное".

"Минимум три взрыва прогремели в Харькове", - говорится в Telegram-канале "Общественного".

Позднее телеканал в течение почти десяти минут писал еще о трех взрывах.