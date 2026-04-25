В Харькове и Днепропетровске прогремели взрывы

МОСКВА, 25 апр — РИА Новости. Взрывы прогремели в Харькове и Днепропетровске на фоне воздушной тревоги на большей части Украины, сообщает украинский телеканал "Общественное".
"В Харькове и Днепропетровске прозвучали... взрывы", — говорится в Telegram-канале СМИ.
Представитель Кремля Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не наносит удары по жилым домам и социальным учреждениям.
