- В Днепропетровске прогремел взрыв.
- На фоне взрыва в Днепропетровске была объявлена воздушная тревога в нескольких областях Украины.
МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Взрыв прогремел в Днепропетровске на фоне воздушной тревоги в частях Днепропетровской области, сообщает украинский "24 Канал".
"В Днепропетровске был слышен взрыв", - говорится в сообщении в Telegram-канале СМИ.
По данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, воздушная тревога объявлена в Черниговской, Сумской, Полтавской, Днепропетровской областях, а также на территории Черкасской, Кировоградской и Николаевской областей.
