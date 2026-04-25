Как три инженера спасли Европу от нового взрыва на Чернобыльской АЭС

МОСКВА, 25 апр — РИА Новости. Весной 1986-го мир содрогнулся от аварии на Чернобыльской АЭС. Спустя 40 лет эта трагедия все еще обрастает мифами, скрывающими главный риск тех дней. Предотвратить его могли только трое инженеров, согласившихся на спуск в радиоактивный ад.
Как сложились судьбы участников "миссии смертников" и почему реальность оказалась удивительнее легенд?
Когда реактор не остановился
Неподалеку от украинского города Припять 26 апреля 1986-го в 1:23 на 4-м энергоблоке Чернобыльской АЭС прогремел взрыв. Рутинный технический тест обернулся глобальной катастрофой: резкий скачок мощности разрушил реактор, выбросив в атмосферу радиоактивное облако.
Пока пожарные ценой своих жизней тушили огонь на крыше машзала, в самом сердце разрушенного блока продолжались скрытые процессы. Когда открытое пламя сбили, стало ясно: расплавленное ядерное топливо внутри реактора не остывает.
Раскаленная радиоактивная лава — кориум — образовалась из 185 тонн плавящегося ядерного топлива. С температурой выше 1200 градусов эта смертоносная масса методично прожигала бетонные перекрытия, опускаясь все ниже. Прямо под ней, за толстой плитой фундамента, находились барботажные бассейны с тоннами воды.
Угроза, которую не показали миру
Советские специалисты быстро просчитали сценарий катастрофы. Если бы кориум прожег преграду, контакт раскаленного состава с водой вызвал бы мощнейший паровой взрыв, способный уничтожить всю станцию.
© РИА Новости / Игорь Костин | Перейти в медиабанкГруппа ликвидаторов готовится выйти на крышу реактора Чернобыльской АЭС после катастрофы
Радиоактивное заражение охватит территорию, на которой невозможно будет жить столетиями. Киев, расположенный всего в 130 километрах южнее, окажется в эпицентре поражения. Облако смерти накроет Европу — от Польши до Франции, от Скандинавии до Балкан.
Было только одно решение: слить воду из бассейнов до того, как к ним доберется лава. Но задвижки, которые перекрывали резервуары, находились в подвале под реактором, куда не проникал свет. Никто не знал точно, какой там уровень радиации. Но все понимали: тот, кто туда спустится, скорее всего, не вернется.
Трое добровольцев
Через неделю после взрыва, 4 мая 1986-го, трое инженеров атомной станции вызвались выполнить эту миссию.
Алексей Ананенко, 26-летний инженер-механик, знал расположение задвижек лучше всех — он сам участвовал в строительстве станции. Валерий Беспалов, 28-летний старший инженер, был его напарником. Борис Баранов, 45-летний начальник смены, вызвался сопровождать их.
Мужчины облачились в гидрокостюмы — они не защищали от радиации, но спасали от ледяной воды, скопившейся в подвалах. Чтобы точнее фиксировать дозу облучения, дозиметры крепили не только на грудь, но и на лодыжки — основной источник опасности находился в радиоактивном иле на самом дне.
Миссия в кромешной темноте
Подвал превратился в лабиринт затопленных коридоров. Вода доходила до груди. Ананенко вел группу по памяти, пробираясь через завалы и обломки. Время шло. Каждая секунда в этом аду сокращала их шансы выжить.
Наконец они нашли задвижки. Ананенко и Беспалов начали откручивать вентили, стравливая воду из резервуаров. Баранов светил им, помогая не сбиться в кромешной тьме. Работали быстро, молча, пока задвижки не поддались.
© CC BY-SA 4.0/Kosharna (cropped); Public domainАлексей Михайлович Ананенко и Борис Александрович Баранов
Героическая смерть... или не совсем?
Когда они поднялись наверх, дозиметры показывали запредельные значения. Европа в тот момент даже не подозревала, от какой катастрофы ее только что спасли.
Долгие годы по миру гуляла легенда: три смельчака скончались от лучевой болезни спустя несколько дней. Реальность оказалась иной: да, все трое получили огромные дозы облучения и проходили тяжелое лечение, но выжили.
Борис Баранов проработал на станции еще много лет и ушел из жизни лишь в 2005-м от сердечного приступа. Судьба инженеров Алексея Ананенко и Валерия Беспалова — еще одно чудо Чернобыля. По данным СМИ, на 2024 год оба героя были живы.
Спустя десятилетия Ананенко так объяснял свой поступок: "Я и не думал тогда, что это может кончиться смертью. Меня отправили просто потому, что я знал, как там все устроено. Послать кого-то другого было невозможно! И конечно, в такой ситуации я не мог сказать нет. Иначе зачем вообще держать на должности инженера человека, который в решающий момент откажется выполнять свою работу?"