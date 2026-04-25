Как три инженера спасли Европу от нового взрыва на Чернобыльской АЭС

МОСКВА, 25 апр — РИА Новости. Весной 1986-го мир содрогнулся от аварии на Чернобыльской АЭС. Спустя 40 лет эта трагедия все еще обрастает мифами, скрывающими главный риск тех дней. Предотвратить его могли только трое инженеров, согласившихся на спуск в радиоактивный ад.

Как сложились судьбы участников "миссии смертников" и почему реальность оказалась удивительнее легенд?

Когда реактор не остановился

Неподалеку от украинского города Припять 26 апреля 1986-го в 1:23 на 4-м энергоблоке Чернобыльской АЭС прогремел взрыв . Рутинный технический тест обернулся глобальной катастрофой: резкий скачок мощности разрушил реактор, выбросив в атмосферу радиоактивное облако.

Пока пожарные ценой своих жизней тушили огонь на крыше машзала, в самом сердце разрушенного блока продолжались скрытые процессы. Когда открытое пламя сбили, стало ясно: расплавленное ядерное топливо внутри реактора не остывает.

Раскаленная радиоактивная лава — кориум — образовалась из 185 тонн плавящегося ядерного топлива. С температурой выше 1200 градусов эта смертоносная масса методично прожигала бетонные перекрытия, опускаясь все ниже. Прямо под ней, за толстой плитой фундамента, находились барботажные бассейны с тоннами воды.

Угроза, которую не показали миру

Советские специалисты быстро просчитали сценарий катастрофы. Если бы кориум прожег преграду, контакт раскаленного состава с водой вызвал бы мощнейший паровой взрыв, способный уничтожить всю станцию.

Радиоактивное заражение охватит территорию, на которой невозможно будет жить столетиями. Киев, расположенный всего в 130 километрах южнее, окажется в эпицентре поражения. Облако смерти накроет Европу — от Польши до Франции, от Скандинавии до Балкан.

Было только одно решение: слить воду из бассейнов до того, как к ним доберется лава. Но задвижки, которые перекрывали резервуары, находились в подвале под реактором, куда не проникал свет. Никто не знал точно, какой там уровень радиации. Но все понимали: тот, кто туда спустится, скорее всего, не вернется.

Трое добровольцев

Через неделю после взрыва, 4 мая 1986-го, трое инженеров атомной станции вызвались выполнить эту миссию.

Алексей Ананенко, 26-летний инженер-механик, знал расположение задвижек лучше всех — он сам участвовал в строительстве станции. Валерий Беспалов, 28-летний старший инженер, был его напарником. Борис Баранов, 45-летний начальник смены, вызвался сопровождать их.

Мужчины облачились в гидрокостюмы — они не защищали от радиации, но спасали от ледяной воды, скопившейся в подвалах. Чтобы точнее фиксировать дозу облучения, дозиметры крепили не только на грудь, но и на лодыжки — основной источник опасности находился в радиоактивном иле на самом дне.

Миссия в кромешной темноте

Подвал превратился в лабиринт затопленных коридоров. Вода доходила до груди. Ананенко вел группу по памяти, пробираясь через завалы и обломки. Время шло. Каждая секунда в этом аду сокращала их шансы выжить.

Наконец они нашли задвижки. Ананенко и Беспалов начали откручивать вентили, стравливая воду из резервуаров. Баранов светил им, помогая не сбиться в кромешной тьме. Работали быстро, молча, пока задвижки не поддались.

Героическая смерть... или не совсем?

Когда они поднялись наверх, дозиметры показывали запредельные значения. Европа в тот момент даже не подозревала, от какой катастрофы ее только что спасли.

Долгие годы по миру гуляла легенда: три смельчака скончались от лучевой болезни спустя несколько дней. Реальность оказалась иной: да, все трое получили огромные дозы облучения и проходили тяжелое лечение, но выжили.

Борис Баранов проработал на станции еще много лет и ушел из жизни лишь в 2005-м от сердечного приступа. Судьба инженеров Алексея Ананенко и Валерия Беспалова — еще одно чудо Чернобыля. По данным СМИ, на 2024 год оба героя были живы.