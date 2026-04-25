Рейтинг@Mail.ru
В ГД рассказали, кто может получить новую семейную налоговую выплату - РИА Новости, 25.04.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
03:50 25.04.2026 (обновлено: 04:02 25.04.2026)
В ГД рассказали, кто может получить новую семейную налоговую выплату

РИА Новости: право на семейную налоговую выплату есть у работающих родителей

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Государственной думы России
Здание Государственной думы России - РИА Новости, 1920, 25.04.2026
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Здание Государственной думы России. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Право на получение новой семейной налоговой выплаты имеют оба работающих родителя с двумя и более детьми до 18 лет (или до 23 при очном обучении в вузе), если среднедушевой доход семьи не превышает 1,5 регионального прожиточного минимума.
  • Каждый из работающих родителей получает возврат пропорционально уплаченным налогам, даже если они живут раздельно.
МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Право на получение новой семейной налоговой выплаты имеют оба работающих родителя, рассказал РИА Новости депутат Госдумы Дмитрий Свищев (ЛДПР).
Ежегодная семейная налоговая выплата введена для работающих родителей с двумя и более детьми до 18 лет (или до 23 при очном обучении в вузе). Право на нее имеют семьи, где среднедушевой доход не превышает 1,5 регионального прожиточного минимума.
Здание Государственной думы России - РИА Новости, 1920, 25.04.2026
"Многие думают, что выплата одна на семью. Нет. Если работают оба родителя, каждый получает свой возврат пропорционально тому, сколько налогов он заплатил. Если вы заработали больше, чем супруг, и сумма возврата у вас будет больше. Это справедливо", - сказал Свищев.
Парламентарий уточнил, что родители могут подать заявления одновременно, даже если живут раздельно, и каждый получит свою сумму.
"Размер выплаты рассчитывается индивидуально. Формула такая: годовой доход, с которого уплачен НДФЛ, умножается на 7% - разница между стандартной ставкой 13% и льготной 6%. Пример: если за год вы заработали 600 тысяч рублей, с них удержали 78 тысяч рублей налога. По льготной ставке налог составил бы 36 тысяч рублей. Разница 42 тысячи рублей. Именно столько государство вернет вам на счет", - пояснил он.
Ранее Социальный фонд сообщил, что с 1 июня начнет прием заявок на получение новой выплаты. Подать заявление можно через портал "Госуслуги", МФЦ или клиентские службы Соцфонда.
ОбществоДмитрий СвищевГосдума РФЛДПР
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала