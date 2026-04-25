Встреча делегаций Ирана и США в Пакистане не запланирована, заявили в МИД - РИА Новости, 25.04.2026
00:32 25.04.2026 (обновлено: 00:33 25.04.2026)
Флаг США виден сквозь флаг Ирана. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи заявил, что встреча между представителями Ирана и США в Пакистане не запланирована.
  • Аббас Аракчи прибыл в Пакистан с официальным визитом для встреч с высокопоставленными чиновниками.
МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи заявил, что встреча между представителями Ирана и США в Пакистане по поводу возможного урегулирования кризиса на Ближнем Востоке не запланирована.
Ранее журналист портала Axios Барак Равид со ссылкой на осведомленные источники утверждал, что спецпосланники США Стив Уиткофф и Джаред Кушнер могут встретиться с главой МИД Ирана Аббасом Аракчи в понедельник, 27 апреля.
Глава МИД Ирана Аббас Аракчи - РИА Новости, 1920, 24.04.2026
Глава МИД Ирана прибыл в Исламабад
Вчера, 21:30
В своем сообщении соцсети X Багаи подчеркивает, что иранская делегация прибыла в столицу Пакистана Исламабад с официальным визитом.
"Министр иностранных дел (Аббас - ред.) Аракчи встретится с высокопоставленными чиновниками в рамках их посреднической работы и оказания... услуг по прекращению навязанной Америкой агрессивной войны и восстановления мира в нашем регионе. Встреча между Ираном и США не запланирована. Замечания Ирана будут переданы Пакистану", - написал Багаи.
Аракчи в пятницу прибыл в Пакистан, который выступает посредником между Тегераном и Вашингтоном, после этого министр посетит Оман и Россию для обсуждения усилий, направленных на окончание конфликта с США и Израилем.
При этом пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт ранее сообщила, что зять американского президента Джаред Кушнер и спецпосланник Стив Уиткофф утром в субботу, 25 апреля, вылетают в Пакистан для проведения переговоров с иранской стороной.
Здание Министерства иностранных дел Российской Федерации - РИА Новости, 1920, 24.04.2026
В МИД выразили надежду на то, что Иран и США договорятся
Вчера, 14:52
 
В миреИранСШАПакистанСтив УиткоффДжаред КушнерАббас АракчиВоенная операция США и Израиля против Ирана
 
 
